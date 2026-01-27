Tuyết lớn làm tê liệt sân bay ở Nhật Bản, 7.000 hành khách mắc kẹt

Tuyết rơi dày ở thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản, ngày 26-1 - Ảnh: KYODO

Tuyết rơi dày đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông quanh sân bay New Chitose của tỉnh Hokkaido, Nhật Bản, vào ngày 25-1, khiến hàng nghìn hành khách không thể rời sân bay.

Theo Japan Airlines và All Nippon Airways, một số chuyến bay đi và đến New Chitose đã bị hủy, dù vẫn còn một số chuyến tiếp tục khai thác. Tính đến 19h tối cùng ngày, tuyến cao tốc hướng về thành phố Sapporo cũng bị đóng cửa.

Theo Hokkaido Airports Co., Ltd. (đơn vị điều hành sân bay), có 56 chuyến bay nối New Chitose với các thành phố lớn khác đã bị hủy, khiến khoảng 7.000 người phải ngủ lại sân bay.

Công ty đường sắt Hokkaido cho biết nhiều tuyến tàu đi qua ga New Chitose phải ngừng hoạt động. Sang ngày 26-1, toàn bộ dịch vụ tàu trong khu vực Sapporo tiếp tục bị đình chỉ từ chuyến đầu tiên trong ngày để phục vụ công tác dọn tuyết, dự kiến nối lại sau 13h cùng ngày.

Tổng cộng có hơn 500 chuyến tàu bị hủy, ảnh hưởng đến khoảng 130.000 người.

Tại Sapporo, lối đi ngầm gần ga trung tâm được mở suốt đêm để hỗ trợ người dân không thể về nhà, với khoảng 340 người trú lại tính đến rạng sáng ngày 26-1.

Dù các tuyến đường bộ thông thường vẫn lưu thông được, nhiều bài đăng trên mạng xã hội cho thấy cảnh hỗn loạn tại sân bay. Trên mạng xã hội, nhiều người mô tả tình cảnh tại đây ở mức “thảm họa”, với cảnh chen chúc và chờ đợi kéo dài.

Một người viết rằng có hơn 200 người xếp hàng chờ taxi, trong khi người khác mô tả khu vực nhà ga “chật kín người không thể rời đi”. Có hành khách cho biết sân bay như một “ốc đảo bị cô lập”.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết tuyết lớn tập trung ở khu vực nơi đặt sân bay New Chitose. Riêng quận Chuo của thành phố Sapporo ghi nhận 54cm tuyết trong 24 giờ tính đến 22h ngày 25-1, mức cao nhất trong tháng 1 kể từ khi bắt đầu thống kê năm 1999.

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn