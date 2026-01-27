Cẩm Ly nói về tin đeo nhẫn đôi với Đình Bắc

Những ngày qua, mối quan hệ giữa Á hậu Cẩm Ly và tiền đạo Đình Bắc gây chú ý. Trên mạng xã hội, nhiều dân mạng đặt nghi vấn cả hai đeo nhẫn đôi ở ngón trỏ. Không ít người cho rằng đây là động thái ngầm xác nhận mối quan hệ. Từ đó, một bộ phận tiếp tục "đẩy thuyền" Cẩm Ly - Đình Bắc và để lại nhiều bình luận ở trang cá nhân.

Song mới đây, Á hậu Cẩm Ly trực tiếp phản hồi về thông tin nói trên. Thông qua trang cá nhân, người đẹp cho biết: "Nhẫn này, tôi đeo lâu rồi". Đây được cho là động thái phủ nhận thông tin hẹn hò tiền đạo của U23 Việt Nam.

Trước đó, Cẩm Ly thường xuyên có các bài đăng để cổ vũ U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Dân mạng cũng phát hiện cô và Đình Bắc trước đây từng tương tác với nhau trên trang cá nhân.

Về phía Đình Bắc, tuyển thủ của U23 Việt Nam không lên tiếng về tin hẹn hò.

Ngôi sao số 7 vừa khép lại hành trình rực rỡ tại VCK U23 châu Á 2026 với danh hiệu cá nhân cao quý "Vua phá lưới". Tại giải, U23 Việt Nam ghi 10 bàn, trong đó Đình Bắc có 4 bàn.

Á hậu Cẩm Ly được dân mạng đẩy thuyền với Đình Bắc những ngày qua.

Cẩm Ly sinh năm 2003 đến từ Đắk Lắk. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,7 m cùng gương mặt khả ái. Cô là Á hậu cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Người đẹp đang theo học tại Học viện Hàng không Việt Nam, đồng thời là người mẫu ảnh tự do.

Sau khi giành giải á hậu 2, Cẩm Ly muốn tập trung cho việc học và cân bằng với công việc, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm kỳ của mình. “Tôi đang cố gắng xây dựng hình ảnh một người truyền cảm hứng tích cực đến các bạn trẻ và học hỏi mỗi ngày để hoàn thiện bản thân”, người đẹp chia sẻ.

Trên trang cá nhân trước đây, Cẩm Ly thường đăng tải ảnh trong những chuyến du lịch sang chảnh hoặc diện trang phục hàng hiệu. Người đẹp giải thích cô là người mẫu ảnh, nên trang phục hay phụ kiện đắt tiền xuất hiện trên hình là đồ mượn, hoặc được phía đối tác chuẩn bị. "Tôi xây dựng hình ảnh bên ngoài có hơi hào nhoáng chút. Nhưng tôi không phải "phú bà", cô nói.

Tác giả: An Nhi

Nguồn tin: znews.vn