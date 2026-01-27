Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Cận cảnh penthouse 500m2 ốp đá tự nhiên ngắm trọn Landmark 81

Bên cạnh những phiến đá đồ sộ, căn penthouse còn sở hữu khu sân vườn trên mây với tầm nhìn 360 độ ngắm trọn sông Sài Gòn và Landmark 81.

Mới đây, kênh YouTube NhaTo giới thiệu một căn penthouse rộng tới 500m2 nằm ngay giữa trung tâm TP HCM. Ảnh: NhaTo

Trong đó, không gian dành cho sân vườn hơn 170m2. Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, sân vườn trên mây có tầm nhìn 360 độ ngắm trọn sông Sài Gòn và tòa nhà Landmark 81. Ảnh: NhaTo

Điểm đắt giá nhất phải kể đến là sự đầu tư cực khủng cho vật liệu với bộ sưu tập đá quý hiếm nhập khẩu hoàn toàn. Ảnh chụp màn hình

Từ dòng đá Avocado Green của Brazil, thạch anh Patagonia từ Chile cho đến sắc đỏ Rosso cực phẩm từ Ý đều được đưa vào thiết kế một cách tinh tế. Ảnh chụp màn hình

Trong không gian bếp, có nhiều vật dụng được thiết kế ẩn giấu phía sau để giữ thiết kế không gian nhà. Ảnh chụp màn hình

Để không gian luôn gọn gàng và tôn vinh vẻ đẹp vật liệu, gia chủ đã mạnh tay đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại. Ảnh: NhaTo

Toàn bộ thiết bị điện thông minh đều được thiết kế ẩn mình trong căn penthouse. Ảnh chụp màn hình

Phòng ngủ master tiếp tục sử dụng đá xuyên sáng trang trí. Ảnh chụp màn hình

Một phòng ngủ khác trong căn hộ. Ảnh chụp màn hình

Nội thất trong phòng tắm ốp đá sang trọng. Ảnh chụp màn hình

Phòng tắm phụ trong nhà cũng ốp đá thạch anh đắt đỏ. Ảnh chụp màn hình

Bàn ăn ngoài trời trên sân thượng. Ảnh chụp màn hình

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: ngắm trọn Landmark 81 ,ốp đá tự nhiên ,penthouse 500m2 ,Cận cảnh

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP