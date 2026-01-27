Cận cảnh penthouse 500m2 ốp đá tự nhiên ngắm trọn Landmark 81

Mới đây, kênh YouTube NhaTo giới thiệu một căn penthouse rộng tới 500m2 nằm ngay giữa trung tâm TP HCM. Ảnh: NhaTo
Trong đó, không gian dành cho sân vườn hơn 170m2. Ảnh chụp màn hình
Đặc biệt, sân vườn trên mây có tầm nhìn 360 độ ngắm trọn sông Sài Gòn và tòa nhà Landmark 81. Ảnh: NhaTo
Điểm đắt giá nhất phải kể đến là sự đầu tư cực khủng cho vật liệu với bộ sưu tập đá quý hiếm nhập khẩu hoàn toàn. Ảnh chụp màn hình
Từ dòng đá Avocado Green của Brazil, thạch anh Patagonia từ Chile cho đến sắc đỏ Rosso cực phẩm từ Ý đều được đưa vào thiết kế một cách tinh tế. Ảnh chụp màn hình
Trong không gian bếp, có nhiều vật dụng được thiết kế ẩn giấu phía sau để giữ thiết kế không gian nhà. Ảnh chụp màn hình
Để không gian luôn gọn gàng và tôn vinh vẻ đẹp vật liệu, gia chủ đã mạnh tay đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại. Ảnh: NhaTo
Toàn bộ thiết bị điện thông minh đều được thiết kế ẩn mình trong căn penthouse. Ảnh chụp màn hình
Phòng ngủ master tiếp tục sử dụng đá xuyên sáng trang trí. Ảnh chụp màn hình
Một phòng ngủ khác trong căn hộ. Ảnh chụp màn hình
Nội thất trong phòng tắm ốp đá sang trọng. Ảnh chụp màn hình
Phòng tắm phụ trong nhà cũng ốp đá thạch anh đắt đỏ. Ảnh chụp màn hình
Bàn ăn ngoài trời trên sân thượng. Ảnh chụp màn hình
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn