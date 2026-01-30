Thời gian:
5 loại cây hút tài lộc, may mắn vào nhà năm 2026

Bước sang năm 2026, xu hướng trang trí không gian sống bằng cây xanh không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ mà còn gắn liền với phong thủy, tài lộc và may mắn.

Kim tiền từ lâu đã được xem là “cây quốc dân” trong phong thủy tài lộc. Với tán lá xanh bóng, dày và mọc đối xứng, cây tượng trưng cho tiền bạc và sự phát triển bền vững. Ảnh: Cengarden

Năm 2026, kim tiền tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho phòng khách, văn phòng làm việc hoặc quầy thu ngân. Ảnh: Internet

Ngọc bích có dáng nhỏ gọn, lá tròn dày như đồng xu, tượng trưng cho tiền tài và sự tích lũy. Ảnh: Internet

Đặt cây ngọc bích trên bàn làm việc hoặc gần cửa sổ được tin là giúp gia chủ gặp nhiều cơ hội tốt về tài chính. Ảnh: Internet

Không chỉ nổi bật với khả năng thanh lọc không khí, cây lưỡi hổ còn mang ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ. Lá cây vươn thẳng, sắc nét tượng trưng cho ý chí kiên cường và sự bảo vệ. Ảnh: Internet

Theo quan niệm dân gian, lưỡi hổ giúp xua đuổi vận xấu, giữ tài lộc không bị thất thoát, rất phù hợp đặt ở lối vào nhà hoặc gần ban công. Ảnh: Internet

Cây phát tài (thiết mộc lan) được nhiều gia đình lựa chọn với mong muốn công việc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến. Ảnh: Internet

Năm 2026, phát tài được khuyên đặt trong phòng khách hoặc phòng làm việc để tăng cường năng lượng tích cực, đặc biệt phù hợp với gia chủ làm kinh doanh. Ảnh: Internet

Trúc phát tài được biết đến với khả năng mang lại may mắn về tài lộc, tiền tài và thăng tiến trong sự nghiệp. Ảnh: Internet

5 thân cây tượng trưng cho sự giàu có và 3 thân cây tượng trưng cho hạnh phúc. Ảnh: Internet

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

