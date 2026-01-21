5 loại cây cảnh lá vừa lọc không khí, vừa hút tài lộc

Cây cau tiểu trâm là loại cây cảnh lá nhỏ gọn, được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ khả năng lọc không khí hiệu quả. Cây giúp hấp thụ bụi mịn, hạn chế các chất độc hại phát sinh từ thiết bị điện tử. Ảnh: Internet
Theo quan niệm phong thủy, cau tiểu trâm có dáng mọc thẳng, tán lá xanh mướt tượng trưng cho sự vươn lên và sinh khí dồi dào. Ảnh: Là Nhà Tree House
Trưng bày cau tiểu trâm trong nhà hay trên bàn làm việc được tin là giúp thu hút tài lộc, may mắn và hỗ trợ công việc hanh thông. Ảnh: Bachoaxanh
Cây dương xỉ hạnh phúc có khả năng lọc không khí, tăng độ ẩm, tạo không gian xanh mát. Ảnh: Chohoaonline
Trong phong thủy, dương xỉ hạnh phúc tượng trưng cho sự may mắn, mang lại tài lộc cho gia đình. Cây dương xỉ hạnh phúc có thể đặt ở phòng khách, bàn làm việc hoặc ban công. Ảnh: Internet
Cây lan bình rượu có tác dụng thanh lọc không khí tốt, giúp không gian trong lành hơn. Ảnh: Internet
Về phong thủy, lan bình rượu mang ý nghĩa phú quý, chiêu tài, hút lộc cho gia chủ. Ảnh: Internet
Trầu bà có khả năng hấp thụ các chất độc hại phát sinh từ sơn tường, đồ nội thất, thiết bị điện tử. Ảnh: Internet
Trong phong thủy, trầu bà tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và may mắn, thích hợp đặt ở bàn làm việc hoặc kệ trang trí để kích hoạt tài lộc, hỗ trợ công danh. Ảnh: Yeucay
Cây phú quý gây ấn tượng với màu lá xanh viền đỏ bắt mắt. Ảnh: Space T
Không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí, phú quý còn được xem là cây mang vận khí tốt, giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi trong làm ăn, cuộc sống. Ảnh: Caycanhsaigon
