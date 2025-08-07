Tiền đạo ghi bàn nhiều nhất V.League có bến đỗ bất ngờ ở tuổi 37

Samson nhiều khả năng sẽ gia nhập PVF-CAND - Ảnh: Minh Tuấn

Theo nguồn tin của Bongdaplus, tiền đạo Hoàng Vũ Samson đạt được thỏa thuận để gia nhập CLB PVF-CAND, đội bóng vừa có suất lên chơi V.League mùa tới. Trước đó, chân sút nhập tịch này đã nói lời chia tay Quảng Nam sau khi đội bóng này giải thể, không tiếp tục tham dự V.League 2025/26.

Mùa trước, Hoàng Vũ Samson đã ra sân 23 trận tại V.League và ghi 5 bàn, có đóng góp đáng kể giúp CLB Quảng Nam trụ hạng thành công. Samson được xem là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử V.League. Tính đến lúc này, Samson đã có tổng cộn 230 bàn tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Anh là người ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Thông tin Samson gia nhập PVF-CAND khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, đây cũng có thể xem là sự bổ sung hợp lý của đội chủ sân PVF. Dù đã bước sang tuổi 37, nhưng kinh nghiệm dày dạn và bản năng săn bàn tốt của Hoàng Vũ Samson vẫn là sự bổ sung cần thiết với tân binh V.League như CLB PVF-CAND.

Dù ở tuổi 37 nhưng bản năng sát thủ và kinh nghiệm của Samson vẫn là điều mà PVF-CAND rất cần - Ảnh: Minh Tuấn

Ngoài Hoàng Vũ Samson, PVF-CAND cũng âm thầm tăng cường nhân sự bằng việc mượn Văn Thuận và Văn Vinh từ CLB Ninh Bình. Đồng thời, đội cũng đã ký hợp đồng với với Mpande, cầu thủ đa năng, và trung vệ Walber Motta của CLB Nam Định. Ngoài ra, PVF-CAND cũng chiêu mộ một vài cái tên quen mặt khác ở V.League như Văn Trạng (Quảng Nam), Đoàn Anh Việt (SHB Đà Nẵng)…

Vì thời gian chuẩn bị ngắn, PVF-CAND chỉ có một trận giao hữu trước mùa giải với Thể Công Viettel. Tuy nhiên, với đội hình trẻ trung và quyết tâm cao, đội bóng sẽ hướng đến một khởi đầu suôn sẻ khi tiếp đón SLNA trên sân nhà trong trận khai mạc V.League năm nay.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn