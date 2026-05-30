4 lỗi phong thuỷ khiến ngôi nhà bí bách, ảnh hưởng đến chất lượng sống của gia đình

Trong quan niệm Á Đông, nhà ở không chỉ là nơi sinh hoạt mà còn ảnh hưởng lớn đến tinh thần, sức khỏe và vận khí của gia đình. Dù phong thủy không phải yếu tố quyết định hoàn toàn vận mệnh, nhưng việc bố trí không gian sống hợp lý, thông thoáng và cân bằng vẫn được xem là cách giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Dưới đây là 4 dấu hiệu phổ biến của một ngôi nhà được cho là có phong thủy chưa tốt, dễ khiến gia chủ gặp nhiều bế tắc về tài lộc và năng lượng sống.

Cửa chính bừa bộn, bị chắn lối hoặc đối thẳng cửa sau

Theo phong thủy, cửa chính được xem là nơi đón sinh khí và tài lộc vào nhà. Nếu khu vực này luôn tối tăm, chật chội hoặc chất đầy giày dép, đồ đạc, luồng khí lưu thông sẽ bị cản trở. Nhiều chuyên gia nội thất cũng cho rằng cửa ra vào lộn xộn dễ tạo cảm giác bí bách, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của người sống trong nhà.



Một lỗi phong thủy thường gặp khác là cửa chính đối thẳng với cửa sau hoặc ban công. Dân gian gọi đây là thế “xuyên đường tài”, tức khí tốt vừa vào đã thoát ra ngoài, khó tụ tài lộc. Những gia đình ở kiểu nhà này thường có cảm giác kiếm tiền khó giữ, thu nhập không ổn định hoặc làm nhiều nhưng ít tích lũy.

Để khắc phục, gia chủ nên giữ khu vực cửa chính luôn sạch sẽ, sáng sủa, hạn chế vật cản. Nếu cửa trước và cửa sau nằm trên một đường thẳng, có thể dùng rèm, bình phong hoặc bố trí cây xanh để giảm luồng khí đi thẳng.

Nhà thiếu ánh sáng, thường xuyên ẩm mốc và có mùi khó chịu



Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy của ngôi nhà có năng lượng xấu là không gian thiếu ánh sáng tự nhiên, bí khí hoặc thường xuyên xuất hiện mùi ẩm mốc dù đã dọn dẹp kỹ. Theo quan niệm phong thủy, nơi tối tăm, ẩm thấp dễ tích tụ “âm khí”, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của các thành viên trong gia đình.

Trên thực tế, các chuyên gia xây dựng cũng cho rằng nhà thiếu thông gió sẽ làm không khí lưu thông kém, tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Điều này không chỉ gây cảm giác mệt mỏi mà còn khiến sinh hoạt hằng ngày trở nên nặng nề, ngột ngạt.

Nhiều người cho biết sau khi cải tạo nhà theo hướng mở rộng ánh sáng, xử lý chống ẩm và tăng sự thông thoáng, tinh thần và chất lượng cuộc sống cải thiện rõ rệt. Đây cũng là lý do nhiều kiến trúc hiện đại ưu tiên thiết kế giếng trời, cửa kính lớn hoặc sân vườn nhỏ để cân bằng không khí trong nhà.

Nhà bị khuyết góc, méo mó hoặc bố cục quá rối mắt

Theo phong thủy truyền thống, những ngôi nhà có hình dáng vuông vức thường được đánh giá cao vì tạo cảm giác ổn định và cân bằng năng lượng. Ngược lại, nhà méo mó, khuyết góc hoặc chia phòng quá phức tạp dễ khiến dòng khí lưu thông thiếu hài hòa.

Ngày nay, tại các đô thị lớn, không ít căn nhà được xây trên diện tích nhỏ, bị tóp hậu hoặc méo lệch do đặc điểm đất đai. Nếu không được xử lý khéo léo trong thiết kế, kiểu nhà này có thể tạo cảm giác chật chội, mất cân đối và gây áp lực tâm lý cho người ở lâu dài.

Ngoài ra, việc bố trí quá nhiều đồ nội thất, sử dụng màu sắc rối mắt hoặc sắp xếp không gian thiếu khoa học cũng khiến căn nhà trở nên nặng nề. Trong phong thủy, điều này được cho là làm “nhiễu khí”, khiến gia chủ khó tập trung, dễ căng thẳng và khó ổn định tài chính.

Các kiến trúc sư thường khuyên nên ưu tiên không gian mở, giữ lối đi thông thoáng và hạn chế tích trữ đồ đạc không cần thiết để giúp ngôi nhà trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khu vực bếp và phòng ngủ bố trí không hợp lý



Phong thủy Á Đông đặc biệt coi trọng khu vực bếp vì đây là nơi tượng trưng cho tài khố và sự gắn kết gia đình. Một số lỗi thường gặp là đặt bếp đối diện cửa chính, đối diện nhà vệ sinh hoặc để bếp ở nơi tối tăm, tạm bợ. Theo quan niệm dân gian, những bố trí này dễ làm hao hụt tài lộc và ảnh hưởng sức khỏe các thành viên trong nhà.

Bên cạnh đó, phòng ngủ cũng là không gian ảnh hưởng lớn đến chất lượng nghỉ ngơi. Nếu giường ngủ đặt đối diện gương lớn, dưới xà ngang hoặc gần khu vực quá ồn ào, nhiều người sẽ dễ mất ngủ, tinh thần bất an và thường xuyên căng thẳng.

Các chuyên gia nội thất hiện đại cho rằng một không gian nghỉ ngơi tốt cần đảm bảo sự yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ và hạn chế thiết bị điện tử. Đây cũng là điểm tương đồng giữa khoa học kiến trúc và quan niệm phong thủy truyền thống.

Tác giả: Vũ Thêm (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn