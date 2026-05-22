Lời khuyên của chuyên gia phong thủy dành cho những gia đình trồng cây trước cửa nhà

Khu vực trước cửa là nơi tạo ấn tượng đầu tiên của một ngôi nhà. Một mảng xanh được chăm chút có thể giúp không gian mềm mại, gần gũi và có sức sống hơn. Cây xanh cũng có thể góp phần cải thiện chất lượng không khí, giúp không gian sống dễ chịu và thư giãn hơn. Theo phong thủy, đây cũng là nơi dòng năng lượng đi vào nhà, vì vậy việc trồng cây trước cửa cần được cân nhắc kỹ, từ loại cây, vị trí đặt đến cách chăm sóc hằng ngày. Dưới đây là 5 lưu ý khi trồng cây trước cửa nhà.

1. Chọn những loại cây giúp không gian tươi tắn hơn

Cây trồng trước cửa nhà.

Khi trồng cây trước cửa, gia chủ nên ưu tiên những loại cây khiến không gian trở nên tươi tắn, sinh động. Cây hoa, cây có hương thơm nhẹ hoặc những loại cây tạo cảm giác xanh mát đều có thể giúp khu vực cửa nhà trở nên dễ chịu hơn.

Chuyên gia làm vườn Shane Pliska cho biết: "Khu vực gần cửa trước có tác động rất lớn đến cảm giác của khách tới chơi nhà". Theo ông, đó cũng là lý do nhiều khách sạn sang trọng hoặc cửa hàng nhỏ thường đặt cây, hoa và đài phun nước ở lối vào để giúp khách bước vào với tâm thế thư thái hơn.

2. Ưu tiên cây tạo chuyển động và âm thanh tự nhiên

Không chỉ nhìn đẹp, cây trồng trước cửa còn có thể tác động đến cảm giác của người bước vào nhà qua âm thanh và chuyển động. Những tán lá mềm, có thể lay nhẹ trong gió, sẽ giúp lối vào bớt khô cứng và có sức sống hơn.

Chuyên gia Shane Pliska nói: "Âm thanh của chuyển động tự nhiên, gió và nước khiến lối vào có sức sống và tạo cảm giác bình yên. Tôi khuyên mọi người nên trồng những cây có tán lá tạo tiếng xào xạc nhẹ, vì chúng có thể làm không gian giàu cảm giác hơn".

Với những gia đình có sân nhỏ, có thể chọn cây lá mềm, cây bụi thấp hoặc các loại cỏ cảnh ít tốn công chăm sóc để tạo hiệu ứng tự nhiên mà không làm lối vào bị rối.

3. Dùng cây để "làm mềm" góc cạnh trước cửa

Dùng cây làm mềm góc cạnh trước cửa.

Nếu khu vực trước nhà có nhiều đường nét cứng, tường thẳng, bậc đá hoặc các góc nhọn, cây xanh có thể giúp cân bằng lại cảm giác thị giác. Đây là một trong những vai trò quan trọng của cây trồng trước cửa.

Chuyên gia Shane Pliska khuyên: "Cây xanh làm mềm kiến trúc và biến một lối vào khô cứng thành một không gian gần gũi với con người hơn". Theo ông, nếu sân trước có nhiều vật liệu cứng hoặc đường nét mạnh, gia chủ có thể dùng cây, hoa, chậu cảnh hoặc đồ trang trí ngoài trời để làm không gian hài hòa hơn.

4. Không để cây che khuất cửa chính

Cây trước cửa cần tạo cảm giác chào đón, không nên biến thành vật cản. Những cây quá lớn, bụi cây quá rậm hoặc tán cây che kín lối vào có thể khiến mặt tiền bị tối, khó nhìn và tạo cảm giác nặng nề.

Marina V. Umali, nhà thiết kế nội thất kiêm chuyên gia phong thủy, cảnh báo: "Cây lớn hoặc bụi cây không nên được trồng ở vị trí có thể chắn cửa trước. Lối vào, từ ngoài cho tới cửa chính, cần được nhìn thấy rõ".

Vì vậy, nếu trồng cây trước cửa, gia chủ nên thường xuyên cắt tỉa, giữ chiều cao và độ rộng của cây ở mức phù hợp.

5. Giữ cây khỏe, lối vào sạch

Chăm sóc cây tốt.

Một khu vườn trước cửa chỉ đẹp khi cây được chăm sóc tốt. Cây chết, cây héo, lá rụng nhiều hoặc chậu cây bừa bộn đều có thể làm giảm thiện cảm ngay từ cửa nhà.

Chuyên gia Shane Pliska nhấn mạnh: "Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Hãy bảo đảm lối đi và khu vực cửa vào luôn gọn gàng, được chăm sóc tốt. Dọn rác dễ nhìn thấy, cất thùng rác khỏi tầm mắt, quét bậc thềm thường xuyên và thay những cây đã chết hoặc đang yếu".

Tác giả: Lam Chi

Nguồn tin: thanhnienviet.vn