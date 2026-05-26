"Soái ca" U50 độc thân đình đám showbiz Việt sở hữu cơ ngơi 3.000m2

Nguyễn Phi Hùng vẫn nhận được sự ủng hộ của khán giả mỗi khi bước lên sân khấu.

Sinh năm 1977, Nguyễn Phi Hùng là cái tên hiếm hoi của showbiz Việt hơn 20 năm làm nghề sạch scandal. Ít ai biết anh xuất thân là diễn viên múa ballet, từng công tác tại Đoàn Ca múa Nhạc nhẹ Trung ương trước khi chuyển sang ca hát.

Để có kiến thức về thanh nhạc, anh đã dành 6 tháng học tập dưới sự chỉ dẫn của giáo viên ở Nhạc viện. Nghiêm túc theo đuổi âm nhạc, Nguyễn Phi Hùng dần ghi dấu ấn trong lòng công chúng khi sở hữu nhiều bài hit đình đám một thời như: Dáng em, Tình đơn côi, Vầng trăng cô đơn… Những bản ballad nhẹ nhàng, dễ nghe cùng chất giọng tình cảm đã giúp nam ca sĩ nhanh chóng trở thành thần tượng của nhiều khán giả trẻ thời bấy giờ.

Ca sĩ Phi Hùng và diễn viên Tam Triều Dâng sẽ kết hợp trong phim mới.

Không chỉ hoạt động âm nhạc, Nguyễn Phi Hùng còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Anh từng nhận giải Diễn viên triển vọng tại Cánh Diều Vàng nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên với vai diễn trong Hải Âu.

Trong chương trình "Kính đa chiều", anh từng tiết lộ cát xê đi hát một ngày có thể bằng một tháng đóng phim. Tuy nhiên, anh vẫn quyết hy sinh để khám phá thêm những khía cạnh mới của bản thân, điều anh hằng khao khát khi cống hiến cho nghệ thuật.

Với hơn 2 thập kỷ làm nghề, được người trong giới gọi là "ông hoàng miền Tây" với lượng fan đông đảo, ở tuổi U50 anh vẫn rất đắt show. Nguyễn Phi Hùng còn góp mặt tại nhiều sân chơi âm nhạc với vai trò giám khảo, huấn luyện viên. Anh từng ngồi "ghế nóng" tại cuộc thi Biến hóa bất ngờ. Năm 2024, anh dẫn dắt nhóm thí sinh trẻ giành danh hiệu Quán quân tại Đấu trường ngôi sao 2024.

Nguyễn Phi Hùng vẫn phong độ, lịch lãm ở tuổi U50.

Nguyễn Phi Hùng đi hát ở đâu cũng có người tỏ tình nhưng mối nào cũng không đi đến đích. Người quản lý lâu năm của anh tiết lộ nguyên nhân nam ca sĩ trước giờ quen ai cũng bị người ta bỏ vì quá đam mê ca hát, nhảy múa.

Ở tuổi U50, Nguyễn Phi Hùng vẫn giữ ngoại hình trẻ trung, phong cách lịch lãm. Với đời tư sạch scandal, anh luôn đắt show và nhận được sự tin yêu của khán giả. Anh cho biết bản thân luôn giữ suy nghĩ tích cực, sống nhẹ nhàng và hạn chế giận dỗi để tinh thần được thoải mái.

Ngoài sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, Nguyễn Phi Hùng còn sở hữu khối tài sản kếch xù, trong đó phải kể đến căn biệt thự sân vườn rộng hơn 3.000m2 ở Củ Chi, Tp.HCM.

Chốn đi về của giọng ca Phép màu được xây dựng khá đơn giản với lối bày trí truyền thống, không gian gần gũi với thiên nhiên. Nguyễn Phi Hùng trồng rất nhiều loại cây ăn quả và cây cảnh trong vườn.

Căn nhà vườn của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cách trung tâm Tp.HCM khoảng 30km.

Anh từng chia sẻ căn biệt thự này là thành quả sau nhiều năm tích góp. Song do dành hết thời gian cho công việc, nam ca sĩ lại rất ít khi ở đây. Tuy nhiên, anh lại sẵn sàng chia sẻ với bạn bè, ai muốn đi chơi, hưởng thụ thì anh sẵn sàng đưa chìa khóa cho mọi người về đó để nghỉ ngơi.

Dẫu có sự nghiệp ổn định và cuộc sống đáng mơ ước, đến nay, Nguyễn Phi Hùng vẫn chọn cuộc sống độc thân, vui vẻ. Anh từng tiết lộ đã trải qua khá nhiều mối tình nhưng đều không thành.



Bản thân anh thừa nhận việc hẹn hò là "khá xa xỉ" vì lịch diễn dày đặc. Nguyễn Phi Hùng từng chia sẻ: "Tôi cũng có hẹn hò, tìm hiểu nhưng được vài ngày rồi thôi. Đôi khi những yêu cầu của đối phương khiến tôi hoang mang, ví dụ như hỏi giờ giấc, tại sao không dành thời gian cho cô ấy. Tôi đã chứng kiến nhiều cặp đôi đổ vỡ vì vội vàng. Tôi không muốn kết hôn để đối phó, rồi lại đổ vỡ. Bố mẹ hiểu điều đó nên không còn gây áp lực".

Nguyễn Phi Hùng yêu trẻ con và trân trọng hạnh phúc gia đình theo cách riêng. Anh tin vào duyên tiền định và chọn cách thả lỏng tâm hồn thay vì chạy theo áp lực xã hội.

Trong chương trình Thuận vợ thuận chồng, khi được hỏi về mong muốn trong hôn nhân, anh cho biết không có hình mẫu cụ thể. Anh sẵn sàng bỏ show để dành thời gian cho nửa kia. Song do tình yêu chưa đến nên nam ca sĩ vẫn ngao du, dịch chuyển và khám phá những vùng đất mới, trải nghiệm những nơi mình đến.

