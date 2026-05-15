Vừa chuyển vào nhà mới đã liên tiếp gặp chuyện không may vì mắc lỗi phong thủy này

Điểm đầu tiên là cửa chính đối diện nhà vệ sinh. Trong phong thủy, cửa chính được xem là nơi đón khí vào nhà, quyết định phần lớn sự lưu thông của sinh khí và tài khí. Trong khi đó, nhà vệ sinh lại là khu vực tích tụ uế khí. Khi hai vị trí này nằm thẳng hàng, luồng khí tốt vừa đi vào đã bị ô nhiễm, khiến gia chủ dễ gặp thị phi, hao tài và tinh thần bất an.

Không chỉ vậy, căn bếp của ngôi nhà lại nằm đúng hướng Tây Bắc – vị trí được gọi là “thiên môn” trong phong thủy. Đây cũng là lỗi bị xem là nghiêm trọng hơn cả, thường được gọi bằng cái tên “Hỏa thiêu thiên môn”, nghĩa là “lửa đốt cửa trời”.

Theo quan niệm bát quái, hướng Tây Bắc thuộc quẻ Càn, tượng trưng cho trời và đại diện cho người đàn ông trụ cột trong gia đình. Khi khu vực này xuất hiện hỏa khí quá mạnh, đặc biệt là bếp nấu, sẽ hình thành thế Hỏa khắc Kim, khiến vận khí của gia chủ nam bị ảnh hưởng đầu tiên. Người ta cho rằng bố cục này dễ khiến nam chủ nhân gặp vấn đề về sức khỏe, sự nghiệp trắc trở, tinh thần nóng nảy, đồng thời cũng kéo theo mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng.

Khái niệm “thiên môn” đã xuất hiện từ rất lâu trong các học thuyết Kinh Dịch và phong thủy phương Đông. Người xưa chia không gian thành các phương vị tượng trưng khác nhau, trong đó Tây Bắc được gọi là “thiên môn”, Đông Nam là “địa hộ”, Tây Nam là “nhân môn” và Đông Bắc là “quỷ môn”. Vì mang ý nghĩa liên quan đến “trời”, nên khu vực Tây Bắc đặc biệt được coi trọng, cần giữ ổn định và tránh các yếu tố mang tính hỏa quá mạnh.

Thực tế, “Hỏa thiêu thiên môn” không chỉ xuất hiện khi đặt bếp ở hướng Tây Bắc. Bất kỳ vật dụng nào có tính dương mạnh hoặc tỏa nhiệt lớn xuất hiện tại khu vực này cũng đều bị xem là không tốt. Từ tivi, lò vi sóng, máy tính, tủ điện cho tới các vật dụng màu đỏ kích thước lớn đều có thể làm tăng hỏa khí.

Thậm chí ngoài môi trường bên ngoài, nếu phía Tây Bắc của ngôi nhà có cột điện cao thế, tháp phát sóng, ống khói hay công trình cao tầng cũng bị cho là tạo thành thế “lửa đốt thiên môn”.

Theo quan niệm phong thủy dân gian, bố cục này thường kéo theo ba ảnh hưởng lớn. Đầu tiên là bất lợi với người đàn ông lớn tuổi hoặc nam chủ nhân trong nhà, bởi quẻ Càn đại diện cho vai trò người cha và trụ cột gia đình. Tiếp đó là tác động tới con cái, khiến trẻ dễ bướng bỉnh, bất hòa với cha mẹ hoặc học hành sa sút. Cuối cùng là ảnh hưởng chung đến tài vận, bởi khi ngũ hành mất cân bằng, dòng lưu thông sinh khí trong nhà cũng bị cản trở.

Dù vậy, phong thủy không phải điều bất biến và hoàn toàn có thể điều chỉnh. Cách hóa giải trực tiếp nhất là thay đổi vị trí bếp, tránh đặt tại khu vực Tây Bắc. Nếu không thể cải tạo toàn bộ, gia chủ có thể điều chỉnh hướng bếp hoặc sử dụng các biện pháp cân bằng ngũ hành để giảm bớt hỏa khí.

Nhiều chuyên gia cho rằng phong thủy thực chất phản ánh sự hài hòa trong không gian sống. Một ngôi nhà thông thoáng, sạch sẽ, bố trí hợp lý không chỉ giúp tinh thần con người thoải mái hơn mà còn tạo cảm giác ổn định và tích cực cho cả gia đình. Vì thế, trước khi chuyển vào nhà mới, ngoài yếu tố thẩm mỹ hay tiện nghi, việc chú ý tới cách sắp xếp không gian cũng là điều đáng để cân nhắc.

Tác giả: Lan Nhi

Nguồn tin: giadinhonline.vn