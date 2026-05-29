Mẹo chống nóng cho căn hộ chung cư giúp giảm oi bức, tiết kiệm tiền điện mùa hè

Mỗi khi mùa hè bước vào giai đoạn cao điểm, đặc biệt trong những ngày nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 39 - 40 độ C, không ít gia đình sống tại chung cư rơi vào cảnh “ở trong nhà mà như ngồi trong lò hấp”. Tường nóng ran từ chiều đến tối, sàn nhà hầm hập nhiệt, điều hòa phải hoạt động liên tục khiến hóa đơn điện tăng mạnh nhưng không gian vẫn ngột ngạt.







Có nhiều cách chống nóng cho căn hộ chung cư đơn giản mà tiết kiệm (Ảnh minh họa)



Thực tế, các căn hộ chung cư hiện đại thường có thiết kế kín, nhiều kính và khả năng tích nhiệt cao. Những căn hướng Tây hoặc tầng cao càng dễ trở thành “điểm nóng” trong mùa hè. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng muốn bật điều hòa cả ngày vì lo tốn điện, khô da, ảnh hưởng sức khỏe trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Các chuyên gia về không gian sống cho rằng, chỉ cần thay đổi một vài thói quen sinh hoạt và tối ưu lại cách chống nóng trong nhà, căn hộ có thể giảm nhiệt đáng kể mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào điều hòa.

Đóng rèm đúng thời điểm giúp giảm nhiệt hiệu quả bất ngờ

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần bật điều hòa là đủ, nhưng thực tế ánh nắng xuyên qua cửa kính mới là nguyên nhân khiến căn hộ hấp nhiệt mạnh nhất.

Vào mùa hè, đặc biệt từ khoảng 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều, lượng nhiệt từ ánh nắng có thể khiến nhiệt độ trong nhà tăng thêm vài độ C. Nếu cửa kính lớn không được che chắn hợp lý, hơi nóng sẽ tích tụ liên tục trong phòng khách và phòng ngủ.

Giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả là sử dụng rèm cản nhiệt hoặc rèm hai lớp màu sáng. Các loại rèm dày giúp hạn chế bức xạ nhiệt đi vào căn hộ, đồng thời giữ không gian dịu mắt hơn giữa những ngày nắng gắt.

Đáng chú ý, nhiều gia đình có thói quen mở toang rèm để lấy sáng cả ngày. Điều này vô tình khiến căn hộ hấp thu nhiệt nhiều hơn. Thay vào đó, nên đóng rèm vào thời điểm nắng cao nhất và chỉ mở cửa đón sáng vào sáng sớm hoặc chiều muộn.

Hạn chế sử dụng thiết bị tỏa nhiệt vào ban ngày

Một trong những nguyên nhân khiến căn hộ càng nóng hơn chính là lượng nhiệt phát ra từ các thiết bị điện.

Bếp nấu, lò nướng, máy sấy quần áo, tủ lạnh hoạt động quá tải hay thậm chí đèn chiếu sáng công suất lớn đều có thể làm nhiệt độ trong nhà tăng lên đáng kể. Trong những ngày nắng nóng cực đoan, chỉ cần nấu ăn liên tục vào buổi trưa cũng đủ khiến căn hộ bí bách suốt nhiều giờ sau đó.

Nhiều gia đình hiện nay bắt đầu thay đổi thói quen sinh hoạt bằng cách chuẩn bị món ăn đơn giản hơn vào ban ngày, ưu tiên luộc, hấp hoặc dùng nồi chiên không dầu thay vì nấu nướng quá lâu trên bếp gas.

Ngoài ra, việc thay bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED cũng giúp giảm lượng nhiệt tỏa ra trong phòng. Đây là mẹo nhỏ nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, đặc biệt với các căn hộ diện tích vừa và nhỏ.

Tạo luồng gió tự nhiên giúp căn hộ “dễ thở” hơn

Một sai lầm phổ biến là đóng kín toàn bộ cửa cả ngày vì sợ nóng. Thực tế, nếu không khí không được lưu thông, hơi nóng sẽ tích tụ khiến căn hộ càng ngột ngạt hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị nên tận dụng thời điểm sáng sớm và tối muộn để mở cửa tạo luồng gió đối lưu tự nhiên. Khi không khí được lưu thông, nhiệt lượng tồn đọng trong phòng sẽ giảm đi đáng kể.

Nếu căn hộ có cửa sổ ở hai hướng khác nhau, việc mở đồng thời cả hai vị trí sẽ giúp tạo hiệu ứng hút gió tự nhiên. Trong trường hợp nhà chỉ có một mặt thoáng, có thể kết hợp quạt đứng hoặc quạt hút để đẩy khí nóng ra ngoài.

Nhiều gia đình cũng đặt thêm cây xanh ở ban công hoặc gần cửa sổ. Không chỉ tạo cảm giác dễ chịu về thị giác, cây xanh còn giúp giảm bức xạ nhiệt và cải thiện độ ẩm không khí trong nhà.

Chọn chất liệu nội thất phù hợp để giảm cảm giác oi bức

Không ít căn hộ dù bật điều hòa vẫn tạo cảm giác nóng nực vì sử dụng quá nhiều vật liệu giữ nhiệt.

Ghế sofa da tối màu, thảm dày, rèm nhung hoặc ga giường chất liệu bí hơi có thể khiến cơ thể cảm thấy khó chịu hơn trong mùa hè. Những vật dụng này hấp thu nhiệt mạnh và giữ nhiệt lâu, đặc biệt trong không gian kín.

Để giảm cảm giác oi bức, nhiều gia đình chuyển sang sử dụng ga cotton, linen hoặc các chất liệu thoáng khí. Sofa vải sáng màu, thảm mỏng và nội thất tối giản cũng giúp không gian trở nên mát mắt hơn.

Một mẹo nhỏ nhưng rất hiệu quả là hạn chế bày quá nhiều đồ trong phòng. Không gian càng thông thoáng, luồng khí lưu thông càng tốt và căn hộ sẽ bớt bí hơn đáng kể.

Chống nóng cho ban công và cửa kính là yếu tố quan trọng

Ban công là nơi hấp thụ nhiệt trực tiếp nhiều nhất trong căn hộ chung cư. Nếu khu vực này quá nóng, hơi nhiệt sẽ lan ngược vào bên trong nhà suốt cả ngày.

Hiện nay, nhiều gia đình sử dụng lưới che nắng, rèm tre ngoài trời hoặc phim cách nhiệt dán kính để hạn chế hấp thu nhiệt. Những giải pháp này có thể giúp giảm đáng kể lượng nhiệt đi vào căn hộ mà vẫn đảm bảo ánh sáng tự nhiên.

Ngoài ra, trồng cây leo, cây bụi hoặc bố trí tiểu cảnh nhỏ ngoài ban công cũng giúp giảm nhiệt hiệu quả. Không gian xanh không chỉ làm dịu cái nóng mà còn tạo cảm giác thư giãn giữa nhịp sống đô thị chật chội.

Lau sàn và làm mát đúng cách giúp giảm nhiệt nhanh

Trong những ngày nắng gay gắt, sàn nhà thường giữ nhiệt khá lâu, đặc biệt với nền gạch hoặc đá.

Nhiều người có thói quen lau sàn bằng nước mát vào chiều tối để hạ nhiệt không gian. Đây là cách đơn giản nhưng mang lại hiệu quả tức thì, giúp căn hộ dễ chịu hơn mà không cần bật điều hòa liên tục.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý không nên lau sàn quá nhiều lần bằng nước lạnh sâu vì dễ gây trơn trượt và tạo độ ẩm cao trong nhà. Thay vào đó, chỉ cần giữ không gian sạch sẽ, thông thoáng và tránh tích tụ hơi nóng là đủ để cải thiện cảm giác oi bức.

Điều hòa không cần bật cả ngày nếu biết dùng đúng cách

Điều hòa vẫn là thiết bị gần như không thể thiếu trong mùa hè, nhưng việc bật liên tục 24/24 không phải giải pháp tối ưu.

Nhiều gia đình hiện nay kết hợp quạt điện với điều hòa ở mức 27- 28 độ C thay vì để nhiệt độ quá thấp. Cách này vừa tiết kiệm điện vừa giúp cơ thể dễ thích nghi hơn khi di chuyển ra ngoài trời nóng.

Ngoài ra, việc vệ sinh điều hòa định kỳ cũng rất quan trọng. Điều hòa bám bụi khiến khả năng làm mát giảm mạnh, tiêu hao điện năng nhiều hơn và dễ gây cảm giác bí lạnh khó chịu.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điều hòa, việc phối hợp nhiều giải pháp chống nóng tự nhiên sẽ giúp căn hộ duy trì cảm giác dễ chịu lâu dài hơn.

Không gian sống mát mẻ bắt đầu từ những thay đổi nhỏ

Nắng nóng cực đoan đang trở thành tình trạng phổ biến tại nhiều thành phố lớn, đặc biệt với các khu chung cư đông dân cư và mật độ bê tông cao. Trong bối cảnh đó, việc tối ưu không gian sống để giảm nhiệt không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cả gia đình.

Một căn hộ mát mẻ không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào điều hòa công suất lớn. Đôi khi chỉ cần vài thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt cũng đủ giúp không gian sống dễ chịu hơn rất nhiều giữa mùa hè oi bức.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn