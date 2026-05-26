Lời khuyên với những gia đình chỉ bày một lọ hoa trên bàn thờ

Trên bàn thờ gia tiên của người Việt, hoa tươi là lễ vật quen thuộc trong những ngày rằm, mùng Một, giỗ chạp hay lễ Tết. Nhiều gia đình bày hai lọ hoa hai bên cho cân xứng, nhưng cũng có nhiều nhà chỉ đặt một lọ hoa.

Điều này khiến không ít người băn khoăn: Chỉ đặt một lọ hoa trên bàn thờ có phải là thiếu trang trọng không? Gia chủ nên đặt ở đâu, chọn hoa thế nào để bàn thờ vẫn hài hòa?

Đặt một lọ hoa không phải là sai, miễn bàn thờ vẫn cân đối

Với những gia đình có bàn thờ nhỏ, bàn thờ ở nhà chung cư hoặc bàn thờ treo tường, việc chỉ bày một lọ hoa thường phù hợp hơn so với đặt hai lọ. Nếu cố bày quá nhiều vật phẩm, bàn thờ dễ trở nên chật chội, lọ hoa có thể che khuất bát hương, di ảnh hoặc khiến tổngthể thiếu thanh thoát.

Một số tài liệu nghiên cứu về không gian bài trí bàn thờ của người Việt cho rằng, tùy hoàn cảnh và tập tục địa phương mà bàn thờ có thể được bài trí khác nhau ít nhiều. Nói cách khác, không nên xem việc chỉ đặt một lọ hoa là “thiếu lễ”. Điều quan trọnghơn là bàn thờ được giữ sạch sẽ, trang nghiêm và phù hợp với nếp sinh hoạt của gia đình.

Trong đời sống hiện đại, nhiều gia đình ở nhà phố, chung cư có diện tích thờ cúng không quá rộng. Vì thế, cách bố trí bàn thờ và đồ thờ ở đô thị hiện nay có nhiều biến đổi để phù hợp với không gian nội thất. Thay vì chạy theosố lượng, gia chủ nên ưu tiên sự gọn gàng, an toàn và hài hòa.

Nếu chỉ có một lọ hoa, nên đặt theo “Đông bình - Tây quả”

Với bàn thờ chỉ có một lọ hoa, cách bày quen thuộc trong dân gian là “Đông bình - Tây quả”, tức bình hoa đặt ở phía Đông, mâm quả đặt ở phía Tây. Các tài liệu nghiên cứu cũng nhắc tới cách bài trí này khi lý giải sự đối xứng giữa “Đông bình” và “Tây quả”,trong đó phía Tây thường là mâm bồng đặt ngũ quả.

Hiểu đơn giản, khi chỉ có một lọ hoa, gia chủ nên đặt lọ hoa lệch một bên, bên còn lại đặt mâm quả để tạo thế cân đối. Nếu người đứng lễ nhìn vào bàn thờ, nhiều gia đình thường đặt lọ hoa ở bên tay phải, mâm quả ở bên tay trái. Tuy nhiên, cách gọi trái- phải có thể thay đổi tùy góc nhìn, nên không nên áp dụng quá máy móc.

Điểm cần tránh là đặt lọ hoa chính giữa bàn thờ. Theo mô tả về bàn thờ truyền thống, chính giữa hương án thường là bát hương. Đây là vị trí quan trọng, cần sự thông thoáng, trang nghiêm. Vì vậy, lọ hoa nênđặt lệch sang một bên, không che bát hương, bài vị, di ảnh hoặc các vật phẩm thờ chính.

Một lưu ý khác là không đặt lọ hoa sát mép bàn thờ. Lọ hoa có nước, nếu đặt chênh vênh dễ bị va chạm, rơi vỡ khi lau dọn hoặc thắp hương. Với bàn thờ treo tường, gia chủ càng cần chọn lọ nhỏ, đế vững, cắm hoa gọn để tránh mất an toàn.

Với gia đình chỉ đặt một lọ hoa, kích thước lọ càng cần được cân nhắc. Lọ quá lớn có thể khiến bàn thờ bị lệch, nặng một bên; lọ quá nhỏ lại tạo cảm giác lọt thỏm. Gia chủ nên chọn lọ tương xứng với chiều ngang, chiều sâu của bàn thờ, ưu tiên kiểu dáng gọn,chắc, dễ vệ sinh.

Gia chủ cũng không nên vì chỉ có một lọ mà cắm quá nhiều hoa cho “đầy đặn”. Bình hoa quá rậm, quá xòe có thể làm bàn thờ rối mắt, dễ rụng cánh, rụng lá xuống bát hương hoặc mâm lễ. Nếu dùng nhiều màu hoa, gia chủ cũng nên tiết chế.

Tác giả: Thu Phương

Nguồn tin: baovanhoa.vn