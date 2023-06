29 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao giải báo chí Nghệ An năm 2022

03 tác phẩm đạt giải Nhất: 1. Phóng sự báo in về Phòng, chống tham nhũng: “Chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu” của nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly - Nguyễn Hoài Thu, Báo Nghệ An. 2. Phóng sự 4 kỳ Báo điện tử “Lầm lũi giữ rừng, rưng rưng nước mắt” của nhóm tác giả Phạm Việt Khánh - Nguyễn Văn Hùng, Báo Nông nghiệp Việt Nam. 3. Phóng sự Truyền hình “Khi cơn lũ đi qua” của nhóm tác giả Nguyễn Toàn - Trần Lịch - Duy Thanh - Minh Tân, Thành Trung, Tùng Nam, Đài PTTH Nghệ An. 4 tác phẩm đạt giải Nhì: 1. Phóng sự Báo in “Sống khổ trên vùng khoáng sản” của tác giả Tiến Hùng, Báo Nghệ An. 2. Phóng sự 5 kỳ Báo điện tử "Người Mông đổi mới” của tác giả Bùi Công Kiên, Báo Nghệ An. 3. Phim tài liệu “Sức sống Nghệ trên đất Tây Nguyên” của nhóm tác giả Thanh Huyền - Khánh Ly - Duy Khánh - Lang Linh - Minh Tân - Kim Ngân, Đài PTTH Nghệ An. 4. Chương trình phát thanh trực tiếp “Thương hiệu OCOP - Đừng là những chiếc áo may vội” của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Dũng - Nguyễn Kiều Hưng- Nguyễn Bình Sơn - Lưu Hồng Đăng, Đài PTTH Nghệ An. 9 tác phẩm đạt giải Ba: 1. Phóng sự 4 kỳ “Chống thất thu thuế” của nhóm tác giả Châu Lan - Nguyễn Hải - Văn Trường, Báo Nghệ An. 2. Phóng sự 3 kỳ “Chung sức "hồi sinh" bản làng sau trận lũ quét kinh hoàng ở miền Tây xứ Nghệ” của tác giả Nguyễn Anh Ngọc, Tạp chí Đời sống và pháp luật. 3. Phóng sự 5 kỳ “Lũ lụt và những vấn đề đặt ra” của nhóm tác giả Hoài Thu - Xuân Hoàng - Tiến Đông - Quang An, Báo Nghệ An. 4. Phóng sự điều tra “Chìa khóa” hóa giải thủ đoạn lợi dụng “tự do tôn giáo” của nhóm tác giả Hồ Sơn Hàm - Hoàng Nhã Uyên, Báo Quân khu 4. 5. Chương trình Tọa đàm "Nghệ An 2023: Khát vọng phát triển" của tác giả Hoa Mơ - Lê Hằng - Thu Vinh, Đài PTTH Nghệ An. 6. Phóng sự “Mòn mỏi sống trong chờ đợi” của nhóm tác giả Hà Huy Nhâm - Phan Thị Giang - Nguyễn Trung Hiếu, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Quỳ Hợp. 7. Phóng sự 4 kỳ “Hệ lụy từ một dự án dân sinh chậm triển khai” của tác giả Bùi Thọ, Đài PTTH Nghệ An. 8. Phóng sự "Ma trận" giếng khoan” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Kỳ - Hoàng Mạnh Hùng - Chu Thị Diện - Hồ Thị Thủy, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Quỳnh Lưu. 9. Tác phẩm Ảnh báo chí “Bới bùn đất tìm tài sản sau lũ ống” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Hải - Lê Đức Hùng, Báo VnExpress. 13 tác phẩm đạt giải Khuyến khích: 1. Tác phẩm “Gieo chữ miền biên viễn” ở loại hình báo in của tác giả Vi Hợi, Cộng tác viên Tạp chí Sông Lam. 2. Ghi chép 2 kỳ “Lũ quét tàn phá huyện Kỳ Sơn” của nhóm tác giả Trần Quang Long - Nguyễn Cảnh Huệ, Báo Tiền phong. 3. Phóng sự điều tra 4 kỳ “Dấu hỏi lớn về khu đất thực hiện dự án vườn cam Nghi Ân” của tác giả Nhật Lân, Báo Nghệ An. 4. Loạt bài “Đưa công an chính quy về xã - "Luồng gió mới" từ một chủ trương đúng, hợp lòng dân” của tác giả Hoàng Lam, Báo Dân trí. 5. Loạt bài “Điểm danh những dự án "ung nhọt" cần được "giải phẫu" của tác giả Nguyễn Quang Hợp, Báo Xây dựng. 6. Phóng sự 5 kỳ “Nỗi đau "thắt từng khúc ruột" ở vùng tâm lũ Kỳ Sơn của nhóm tác giả Phạm Tâm - Hồ Lài, Báo Giáo dục và Thời đại. 7. Phóng sự điều tra “Mất rừng tại dự án JICA 2” của nhóm tác giả Nguyễn Bá Thăng - Nguyễn Mạnh Hùng - Hồ Mạnh Cường, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC Nghệ An. 8. Phóng sự Truyền hình “Chi bộ xóa nghèo nơi miền Tây xứ Nghệ” của nhóm tác giả Hồ Công Lĩnh - Lê Văn Thắng - Trần Văn Dũng, Báo Quân khu 4. 9. Phóng sự Truyền hình “Khát vọng Lầu Y Pay” của nhóm tác giả Nguyễn Việt - Hoàng Tím - Bá Chài, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Quế Phong. 10. Phóng sự phát thanh dài kỳ “Thước đo chính quyền, niềm tin doanh nghiệp” của nhóm tác giả Phạm Thị Kim Thoa - Nguyễn Thị Thu Hiền - Trần Thị Thanh Nga, Đài PTTH Nghệ An. 11. Phóng sự Phát thanh “Chuyện linh mục làm nông thôn mới” của nhóm tác giả Trần Thị Toàn - Trần Đức Thiên, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Quỳnh Lưu. 12. Chuyên đề Phát thanh “Sống đúng là chính mình” của nhóm tác giả Lê Xuân - Phan Linh - Quỳnh Nga - Bình Sơn, Đài PTTH Nghệ An. 13. Ảnh báo chí “Không để bất ngờ, bị động” của tác giả Nguyễn Ngọc Cường, Báo Nghệ An.