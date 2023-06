Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Nguyễn Thị Kim Chi – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Bá Hùng - Giám đốc Sở TT&TT Nghệ An; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị; các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí Tỉnh nhà, các cơ quan báo chí Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Báo chí Nghệ An là lực lượng nòng cốt trên mặt trận thông tin truyền thông, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển của tỉnh

Nghệ An là 1 trong 5 trung tâm báo chí lớn của cả nước, cùng với các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ, đội ngũ những người làm báo trên quê hương Bác phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng. Hiện trên địa bàn Nghệ An có gần 400 hội viên Hội Nhà báo, sinh hoạt tại 15 chi hội. Trong suốt chặng đường 98 năm qua, Báo chí Nghệ An đã khẳng định vai trò quan trọng và bước đi tiên phong của mình. Đây là lực lượng nòng cốt trên mặt trận thông tin truyền thông, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa thông tin của nhân dân.

Chất lượng đội ngũ người làm báo ở Nghệ An ngày càng được nâng lên. Đa số các nhà báo, phóng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phát triển đa dạng, phong phú các loại hình báo chí, từ truyền thống đến hiện đại, đặc biệt, các cơ quan báo chí tiên phong trong việc truyền thông, làm báo đa phương tiện, đa nền tảng… Những người làm báo trên quê hương Nghệ An hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, không quản khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, thâm nhập thực tế, kịp thời đưa tin về những sự kiện nóng, các vấn đề bức xúc, thiên tai, bão lũ, đấu tranh với những hành vi tham nhũng, tiêu cực, phát hiện biểu dương những điển hình nhân tố mới. Đặc biệt, nhiều phóng viên đã dấn thân vào điểm nóng, vào tâm lũ, để đưa đến cho công chúng những thông tin có giá trị.

Cấp ủy, chính quyền sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện để các cơ quan báo chí phát triển

Đ/c Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là dịp để tỉnh Nghệ An tôn vinh và cảm ơn các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, những người công tác tại các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã luôn đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là phát triển kinh tế - xã hội, công tác thông tin truyền thông.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết mặc dù gặp nhiều khó khăn song với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá ổn định, tốc độ tăng trưởng GRDP quý I ước đạt 7,6%; thu ngân sách ước được trên 8.500 tỷ đồng, đạt 53,5% dự toán được giao. Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, 6 tháng đầu năm, tỉnh thu hút được 15.000 tỷ đồng vốn đầu tư, trong đó thu hút FDI được 428 triệu USD.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều hoạt động nổi bật, nhất là tổ chức thành công Lễ hội Làng Sen năm 2023 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghệ An tiếp tục là tỉnh đứng tốp đầu về số lượng học sinh giỏi quốc gia, chất lượng giáo dục đại trà được cải thiện. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, nhất là tích cực triển khai Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, bên cạnh sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An, có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ người làm báo, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh góp phần hoàn thành mục tiêu các nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, an sinh xã hội...

Các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đúng tôn chỉ, mục đích, qua đó tạo được sự ổn định về chính trị trên địa bàn, tạo được sự đồng thuận trong Đảng bộ, Chính quyền, tạo được lòng tin cho Nhân dân. Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền tốt nhiệm vụ theo các Nghị quyết chính trị, chủ trương về phát triển kinh tế, các sự kiện lớn của tỉnh, đặc biệt tuyên truyền, quảng bá về Đất và Người Nghệ An, tuyên truyền phản bác các thông tin sai trái và định hướng thông tin tích cực... Cùng với đó, các thông tin phản biện của các cơ quan báo chí trên địa bàn chỉ ra được nhiều vấn đề mà các cơ quan điều hành tiếp thu, qua đó nâng cao chất lượng điều hành để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thay mặt Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương đã đạt được trong thời gian qua; đặc biệt là những cá nhân, tập thể đạt giải báo chí lần này. Với số lượng 29 tác phẩm đạt giải, các tác phẩm đã mang tính phát hiện, phản ánh chân thực những vấn đề còn bất cập, đề xuất nhiều giải pháp có tính xây dựng cao; những tấm gương điển hình, mô hình hay đã được tuyên truyền, chuyển tải, được đông đảo khán giả đón nhận.

Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra. Đặc biệt, trong tháng 5/2023 vừa qua, Bộ Chính trị tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và tại hội nghị này, Bộ Chính trị thống nhất sẽ ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo tiền đề cho tỉnh Nghệ An phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương, phóng viên thường trú báo Trung ương tại Nghệ An, các cộng tác viên và toàn thể những người làm báo tỉnh nhà tiếp tục đồng hành, gắn bó với tỉnh với trách nhiệm cao nhất, ý thức xây dựng tốt nhất để cùng với tỉnh đưa Nghệ An thực sự phát triển, xứng đáng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như mong muốn, kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa qua “Phải bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An”.

Về phía cấp ủy, chính quyền, các Sở, ban, ngành, địa phương sẽ đồng hành, cùng chung sức gánh vác trách nhiệm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo đúng quy định, vì mục tiêu phát triển của tỉnh cũng như vì sự phát triển của các cơ quan báo chí.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng hoa cho đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà

Đồng chí Trần Minh Ngọc – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu

Thay mặt những người làm báo trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Minh Ngọc – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh bày tỏ tri ân sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp, các cơ quan ban, ngành, doanh nghiệp và nhân dân các địa phương đã luôn quan tâm chỉ đạo, đồng hành, phối hợp, theo dõi, động viên những người làm báo, trân trọng các tác phẩm báo chí vì sự nghiệp phát triển đất nước, quê hương. Đội ngũ những người làm báo Nghệ An nguyện tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm vượt lên khó khăn thách thức, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí địa phương, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh và các cơ quan tham mưu công tác quản lý báo chí

Trong không khí hân hoan và trang trọng, nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An trân trọng tặng hoa chúc mừng 88 cơ quan báo chí địa phương, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh và các cơ quan tham mưu công tác quản lý báo chí.

Tác giả: Thúy - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn