Xôn xao đoạn clip 'dân tổ' vờn cảnh sát cơ động trong đêm

Vào hôm qua 21/6, một đoạn clip với tiêu đề: "Ở nhà các cháu ngoan lắm, nhưng ít khi các cháu ở nhà" của một trang mạng xã hội đăng lên với nội dung có 4 thanh niên (bao gồm cả người quay clip) đầu không đội mũ bảo hiểm đua xe, lạng lách nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của các chiến sĩ lực lượng CSCĐ.

Theo như phỏng đoán, đoạn clip có thể được quay từ trước đó bởi các thanh niên trong clip đều đang mặc áo phao trong khi nhiệt độ hiện nay ngoài miền Bắc đều từ 32-40 độ C.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên và cho rằng đây chỉ là diễn tập khi thấy các thanh niên không những không cố gắng chạy thoát mà còn vờn các chiến sĩ CSCĐ, đồng thời bên đại diện lực lượng chức năng cũng không tỏ vẻ cương quyết trong các tình huống xử lý.

Tuy nhiên đa số ý kiến đều cho rằng do việc truy đuổi tốc độ cao, đồng thời những "dân tổ" đều không có các phương tiện bảo hộ an toàn đặc biệt là mũ bảo hiểm nên việc các chiến sĩ cơ động không làm dứt khoát nhằm để bảo toàn tính mạng cho các thanh niên trên.

Hiện đoạn clip vẫn đang gây sốt trên cộng đồng mạng nhưng tính xác thực vẫn phải chờ các cơ quan điều tra vào cuộc.

