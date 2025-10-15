Hội An được vinh danh điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á năm 2025

Một góc phố cổ Hội An. (Nguồn: TTXVN)

Hội An vừa được vinh danh tại hạng mục "Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á" tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2025 (World Travel Awards 2025) diễn ra tối 13/10 tại Hong Kong (Trung Quốc)

Hội An xuất sắc vượt qua 6 thành phố khác trong khu vực châu Á được đề cử để có năm thứ 5 liên tiếp được vinh danh ở hạng mục này.

Giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương Hội An trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản và xây dựng hình ảnh một đô thị văn hóa đặc sắc, sáng tạo.

Trước đó, Hội An cũng vừa được vinh danh hàng loạt danh hiệu quốc tế.

Trang du lịch trực tuyến Tourlane (Pháp) vinh danh phố cổ Hội An là trung tâm lịch sử quyến rũ nhất châu Á, dựa trên 4 tiêu chí đánh giá: không gian đi bộ, niên đại hình thành, chi phí tham quan và độ phổ biến trên mạng xã hội Instagram.

Tại giải thưởng Travelers’ Choice Awards, Tripadvisor - nền tảng trực tuyến du lịch lớn nhất thế giới bình chọn Hội An vào hạng mục top những điểm đến tuyệt vời nhất châu Á - giải thưởng uy tín dành cho các địa điểm du lịch nổi bật.

Nền tảng du lịch Agoda đưa Hội An (Việt Nam) là 1 trong 5 điểm đến đạp xe hàng đầu châu Á.

Khách du lịch quốc tế trải nghiệm đi thuyền thúng tại làng du lịch Cẩm Thanh, phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Làng Cẩm Thanh, phường Hội An Đông cũng vừa được Tạp chí Forbes (Mỹ) vinh danh trong “50 làng đẹp nhất thế giới 2025”, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng.

Trước đó, làng rau Trà Quế, phường Hội An Tây, được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh “Làng du lịch tốt nhất năm 2024”.

Nằm bên bờ sông Hoài thơ mộng, cách thành phố Đà Nẵng 30km, đô thị cổ Hội An là điểm đến nổi tiếng và hấp dẫn du khách trong nước cũng như quốc tế trong nhiều năm qua.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, dòng chảy thời gian phủ lên phố Hội một vẻ đẹp bình yên và trầm mặc.

Trái ngược với đô thị hiện đại, Hội An gây ấn tượng với du khách bằng những ngôi nhà lợp mái rêu phong, bức tường sơn vàng cổ kính và những chiếc đèn lồng làm nên thương hiệu Hội An.

Được hình thành và phát triển từ thế kỷ 16, Hội An từng là một trong những thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất khu vực.

Giai đoạn từ thế kỷ 16, đây là nơi tập trung hàng hóa của các thương nhân đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Ấn Độ, Tây Ban Nha…

Chính vì vậy, những công trình kiến trúc và giá trị văn hóa của phố cổ Hội An được hội tụ từ nhiều nền văn hóa Đông-Tây.

Đô thị cổ Hội An nổi tiếng với lối kiến trúc điển hình về thương cảng truyền thống của khu vực Đông Nam Á và đến nay vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Những công trình kiến trúc, tôn giáo, tín ngưỡng và giá trị văn hóa của phố cổ Hội An là vật chứng sống động nhất cho quá trình hình thành, phát triển và cả sự suy tàn của đô thị xưa.

Nơi đây sở hữu một hệ thống gồm 1.360 di tích, trong đó có 1.068 ngôi nhà cổ, 11 giếng nước cổ, 38 nhà thờ tộc, 19 ngôi chùa, 43 miếu thờ thần, 23 ngôi đình, 44 ngôi mộ cổ loại đặc biệt và 1 cây cầu cổ.

Bước chân vào khu phố cổ xinh đẹp này, ta có thể cảm nhận sâu sắc sự pha trộn đa dạng, đầy nghệ thuật và cổ kính bởi những dãy nhà san sát mang những nét đặc trưng kiến trúc của các nền văn hóa khác nhau.

Dạo bước tại Hội An, du khách sẽ có cơ hội ghé thăm những ngôi chùa có niên đại hàng trăm năm tuổi như Chùa Cầu, Chùa Phước Lâm, Chùa Vạn Đức, chiêm ngưỡng các công trình hội quán, đền miếu của người Hoa với lối kiến trúc cầu kỳ, sặc sỡ.

Nằm bên cạnh đó là những mái nhà ghi lại nét truyền thống của người Việt và những ngôi nhà mang đậm phong cách cổ kính của Pháp.

Không chỉ là bảo tàng sống của các công trình kiến trúc, giá trị văn hóa của phố cổ Hội An còn nằm ở nền văn hóa phi vật thể phong phú và đa dạng.

Trải qua nhiều sự biến động của thời cuộc, nhưng cuộc sống thường nhật của người dân phố Hội vẫn giữ nguyên nét đẹp ban đầu và tránh xa mọi sự xô bồ.

Những con phố được xây dựng theo hình bàn cờ, uốn lượn theo ven sông và ôm ấp những ngôi nhà.

Ở mỗi góc nhỏ bình yên ấy, du khách dễ dàng bắt gặp những gánh hàng rong với nhiều món ẩm thực nổi tiếng như cao lầu, mỳ Quảng, bánh mỳ, cơm gà… hay những cửa hàng bày bán các đồ dùng thủ công mỹ nghệ. Tất cả như phản ánh cuộc sống sinh hoạt giản dị, chậm rãi và hồn hậu của người dân nơi đây.

Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1999 và nhiều lần được các tổ chức, tạp chí danh tiếng khác trên thế giới bình chọn là điểm đến đô thị hàng đầu về văn hóa ở châu Á, top 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á, top điểm đến phổ biến nhất thế giới./.

