Nhiều thương vong sau vụ nổ rung chuyển trung tâm thương mại ở Ecuador

Giới chức Ecuador ngày 15/10 cho biết một người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra tại một trung tâm thương mại đông đúc ở thành phố cảng Guayaquil.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Ecuador đang đối mặt làn sóng bạo lực liên quan đến hoạt động của các băng nhóm buôn bán ma túy ở khu vực Nam Mỹ.

Vụ nổ xảy ra vào ngày 14/10 theo giờ địa phương, làm rung chuyển khu vực có nhiều cơ sở kinh doanh, nhà hàng và khách sạn. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân.

Trong thời gian gần đây, bạo lực và các vụ việc gây hỗn loạn như vụ nổ nói trên đang gia tăng tại thành phố cảng Guayaquil. Tháng trước, một vụ nổ đã xảy ra bên ngoài trại giam ở thành phố nói trên, chỉ vài ngày sau khi một vụ bạo loạn tại một trại giam khác ở Ecuador khiến 13 phạm nhân và 1 quản giáo thiệt mạng.

