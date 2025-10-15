Ngân Collagen khóa kênh TikTok, Đoàn Di Băng biến mất?

Ngân Collagen bị đồn khóa kênh TikTok giữa lúc Ngân 89 bị bắt tạm giam.

Ngày 14/10, nhiều dân mạng chia sẻ thông tin rằng Ngân Collagen bất ngờ khóa kênh TikTok hơn 600.000 người theo dõi. Động thái này càng thu hút sự chú ý trước thông tin DJ Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 13/10 vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Thực tế, kênh TikTok "Trần Thị Bích Ngân", cũng là kênh video chính của "phú bà Cần Thơ" với 627.000 người theo dõi biến mất lần đầu vào đầu tháng 6, khi ồn ào qua lại giữa cô và Ngân 98 nổ ra. Thời điểm đó, cô cũng khóa cả tài khoản Facebook.

Sau đó, kênh xuất hiện trở lại nhưng ở chế độ riêng tư cho đến nay. Từ tháng 6, Ngân Collagen cũng chuyển sang hoạt động trên kênh phụ "N Collagen" với 156.000 người theo dõi.

Ngân Collagen hiện hoạt động trên kênh TikTok có hơn 150.000 người theo dõi.

Thời điểm kênh TikTok chính biến mất, Ngân Collagen từng nói do bị chiếm quyền, phải tìm cách lấy lại nên chuyển qua dùng kênh phụ. Tuy nhiên, cô bị nhiều người phát hiện nói dối khi lên tiếng thanh minh vụ nhầm lẫn "resort 22.000 ha". Theo đó, tài khoản do cô tự khóa thay vì bị ai tấn công.

Hiện, trên kênh video phụ, Ngân Collagen vẫn chia sẻ các hình ảnh về cuộc sống xa hoa và quảng cáo các sản phẩm mình kinh doanh.

Hôm 13/10, khi Ngân 98 bị bắt, nhiều người cũng tràn vào bình luận tại kênh này, "báo tin" Ngân 98 bị bắt cũng như nhắc đến ồn ào trước kia của cả hai. Tuy nhiên, Ngân Collagen chưa phản hồi bình luận nào hay nhắc đến vấn đề này.

Ngân Collagen và Ngân 98 từng có màn đấu tố nhau vào tháng 5, khi cả hai cho rằng đối phương chơi xấu mình. Một khách hàng mua sản phẩm giảm cân của Ngân 98 tuyên bố đã mang đi kiểm nghiệm và phát hiện chất cấm. Sau khi điều tra, Ngân 98 cho rằng vị khách này này nhân viên của Ngân Collagen, thậm chí về tận Cần Thơ đối chất.

Kéo theo ồn ào thời điểm đó, các sản phẩm hai người bán cũng lọt vào tầm kiểm tra của cơ quan chức năng và được lấy mẫu điều tra, xác minh.

Ngoài Ngân Collagen, "phú bà mạng" khác cũng lọt vào tầm theo dõi của dân mạng sau khi Ngân 98 bị khởi tố là Đoàn Di Băng, bị cho đã biến mất trên mạng xã hội.

Hồi tháng 5, Đoàn Di Băng liên tiếp đăng tải bài viết thông báo thu hồi sản phẩm sau khi Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Công ty EBC Đồng Nai), liên quan đến loạt sản phẩm cô quảng cáo, bị Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả".

Đến cuối tháng 8, cô đính chính về việc bị một số tài khoản, trang giả mạo để bán hàng và ngừng cập nhật thông tin đến nay.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn