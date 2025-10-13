Con trâu màu đen khổng lồ có giá 23,7 tỷ đồng

Your browser does not support the video tag.

Một chú trâu trị giá 8 crore Rupee (23,7 tỷ đồng) đã trở thành tâm điểm chú ý tại Hội chợ Nông dân Toàn Ấn Độ kéo dài 3 ngày được tổ chức tại Đại học IIMT ở Meerut. Sự kiện thu hút nông dân và những người đam mê chăn nuôi từ khắp cả nước. Hội chợ kết thúc tốt đẹp với chiến thắng chung cuộc thuộc về chú trâu vĩ đại mang tên Vidhayak.

Con trâu đen tuyền khổng lồ mang tên Vidhayak thuộc về người nông dân Narendra Singh đến từ Haryana, người đã đạt giải thưởng Padma Shri và là một nhân vật nổi bật trong lĩnh vực chăn nuôi trong nhiều năm. Singh cho biết Vidhayak xứng đáng với cái tên đầy uy lực của nó, với vóc dáng cường tráng, ngoại hình ấn tượng và năng suất vượt trội. Nó thuộc giống trâu Murrah.

Thân hình cao lớn, bộ lông đen bóng và vóc dáng vạm vỡ của con trâu khiến du khách vô cùng kinh ngạc. Đám đông chen chúc tại địa điểm này để được tận mắt chiêm ngưỡng con vật quý giá, được cho là kiếm được khoảng 60 lakh rupee (1,7 tỷ đồng) mỗi năm nhờ việc bán tinh dịch chất lượng cao.

Nông dân từ Haryana, Punjab, Delhi, Uttarakhand, Rajasthan và Madhya Pradesh đã tham gia hội chợ, mang đến những gia súc tốt nhất của họ. Tuy nhiên, Vidhayak đã vượt trội hơn tất cả, thu hút du khách từ những vùng xa xôi và thống trị mọi cuộc thi mà nó tham gia.

Nhưng điều gì ẩn sau mức định giá cao như vậy? Các chuyên gia giải thích rằng giá trị của những con trâu này phụ thuộc vào chất lượng và nhu cầu về tinh dịch của chúng. Trong trường hợp của Vidhayak, đây là con trâu đặc biệt, với đặc điểm di truyền vượt trội và thành tích liên tục giành giải thưởng tại các sự kiện quốc gia đã khiến nó trở thành một trong những con trâu đực giống được săn đón nhất Ấn Độ.

Sự cống hiến của Narendra Singh cho ngành chăn nuôi đã biến ông thành hình mẫu cho nông dân trên toàn quốc. Chú trâu vô địch của ông đã trở thành biểu tượng cho tiềm năng và lợi nhuận của ngành chăn nuôi hiện đại.

Khi sự kiện kết thúc, Vidhayak đã được trao vương miện vô địch chung cuộc, thêm một lần nữa khẳng định danh hiệu lẫy lừng của mình.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn