Campuchia công bố thông tin về công dân Hàn Quốc bị lừa đảo, giết hại

Campuchia truy quét một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Phnom Penh ngày 11-10 - Ảnh: Khmer Times

Ngày 15-10, Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận đang giữ 80 người Hàn Quốc mà phía Seoul cho rằng mất tích.

Những người này đã từ chối trở về Hàn Quốc, bất chấp việc các quan chức Hàn Quốc đã tiếp cận họ, người phát ngôn Touch Sokhak của Bộ Nội vụ Campuchia nói với Tân Hoa xã.

"Đây là thông tin ban đầu tôi nhận được. Tôi không biết liệu 80 người mất tích mà các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin có phải là 80 người đang bị Tổng cục Di trú giam giữ hay không", ông cho biết.

Trước đó, tờ Korea Times ngày 14-10 đưa tin Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ công dân tại Campuchia, cử đội đặc nhiệm sang Phnom Penh để bảo hộ công dân. Động thái được đưa ra giữa lúc dư luận Hàn Quốc phẫn nộ khi một sinh viên nước này bị tra tấn đến chết khi du lịch tại Campuchia hồi tháng 8-2025.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tính đến tháng 8-2025, khoảng 80 công dân Hàn Quốc vẫn chưa được xác minh tung tích ở Campuchia, trong khi các vụ tội phạm nhắm vào người Hàn tại Phnom Penh tăng mạnh trong hai năm gần đây.

Bộ Nội vụ Campuchia cũng công bố kết quả điều tra vụ công dân Hàn Quốc thiệt mạng tại tỉnh Kampot.

Kết quả điều tra cho biết cảnh sát Campuchia phát hiện một chiếc xe chở một thi thể tại thành phố Kampot vào lúc 2h ngày 8-8. Họ đã bắt giữ 2 nghi phạm người Trung Quốc trong khi người thứ 3 trốn thoát.

Sau khi nhận dạng, nạn nhân được xác định là một sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi đến Campuchia vào ngày 17-7.

Theo khám nghiệm tử thi sơ bộ, nạn nhân tử vong do lên cơn đau tim do bị tra tấn, với nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Campuchia khẳng định không nhận được báo cáo mất tích hay khiếu nại từ gia đình nạn nhân hay Đại sứ quán Hàn Quốc.

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết khi cảnh sát tiếp tục điều tra vụ việc đã hé lộ một mạng lưới lừa đảo trực tuyến đằng sau đó. Khi truy quét tòa nhà nơi nạn nhân từng sống, lực lượng chức năng bắt giữ một người là quản lý tòa nhà và thu giữ nhiều thiết bị phục vụ cho việc lừa đảo.

Phnom Penh thông báo đang làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc để đảm bảo điều tra toàn diện và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Tác giả: Trần Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn