Nhận nhiệm vụ đặc biệt từ Chính phủ, Vingroup tăng tốc với loạt dự án nhà ở xã hội trên cả nước

Hưởng ứng chiến lược phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp đến năm 2030 của Chính phủ, Tập đoàn Vingroup vừa công bố triển khai chuỗi dự án NƠXH mang thương hiệu Happy Home tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo đó, chuỗi Happy Home đã được Vingroup khởi động tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa, đồng thời đang chuẩn bị mở rộng đầu tư tại Hưng Yên, TP.HCM và Tây Ninh.

Vingroup sẽ triển khai các dự án nhà ở xã hội tại 7 tỉnh, thành phố trên toàn quốc mang thương hiệu Happy Home

Tại Hải Phòng, dự án Happy Home Tràng Cát (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ) có quy mô 28,14 ha, gồm 27 tòa chung cư cao từ 7 - 9 tầng, cung cấp 3.804 căn hộ có diện tích từ 28,8 - 70 m².

Đây là dự án NƠXH có quy mô lớn nhất thành phố, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động và môi trường sống chất lượng với 59 tiện ích ngoài trời như 3 công viên, 4 vườn hoa, khu thể thao (yoga, gym, cầu lông…), khu cắm trại, vườn cờ, khu đọc sách… Ngoài ra, tại Dương Kinh, trong khuôn viên dự án Vinhomes Golden City, Vingroup cũng quy hoạch thêm khoảng 8.000 căn NƠXH.

Tại Thanh Hóa, dự án Happy Home Hạc Thành có quy mô gần 9,2 ha, gồm 18 tòa nhà cao 9 tầng với 2.824 căn hộ diện tích 45 – 71 m². Dự án sở hữu hàng loạt tiện ích nội khu như hồ cảnh quan, công viên cây xanh, đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao, cùng vị trí gần các công trình công cộng như cung văn hóa thiếu nhi và trường học liên cấp. Dự án đã mở bán đợt 1 từ tháng 3 và dự kiến mở bán đợt 2 từ ngày 15/10.

Tại Quảng Trị, dự án Happy Home có quy mô hơn 11,5 ha, gồm 142 căn nhà ở thấp tầng cao 3 tầng, diện tích đất 75 – 163,9 m²/căn. Dự án đã hoàn thiện xây dựng và chuẩn bị mở bán trong tháng 11/2025.

Tại Khánh Hòa, Vingroup đang triển khai dự án Happy Home Bắc Cam Ranh trên tổng diện tích 87,64 ha, quy mô 4.140 căn NƠXH.

Bên cạnh đó, tập đoàn đang xúc tiến kế hoạch đầu tư chuỗi Happy Home tại Hưng Yên (khoảng 5.500 căn), TP.HCM (31.500 – 33.500 căn) và Tây Ninh (2.300 căn).

Theo Vingroup, điểm khác biệt của thương hiệu Happy Home trong phân khúc nhà ở xã hội là không chỉ dừng lại ở việc cung cấp “nơi để ở”, mà hướng tới kiến tạo “nơi đáng sống” cho người lao động.

Ngày 30/9, Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo Chính phủ về việc lựa chọn doanh nghiệp và địa phương tham gia chương trình phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, 18 doanh nghiệp có năng lực tài chính, kinh nghiệm và uy tín được Bộ Xây dựng đề xuất tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, trong đó có Tập đoàn Vingroup và loạt các doanh nghiệp lớn khác trong lĩnh vực xây dựng – bất động sản. Bộ Xây dựng đồng thời xác định 15 địa phương có nhu cầu nhà ở xã hội cao nhất gồm: TP.HCM, Hà Nội, Bắc Ninh, Tây Ninh, Đồng Nai, Hưng Yên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Trị… để bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 – 2030. Theo Bộ Xây dựng, việc lựa chọn đồng thời doanh nghiệp và địa phương trọng điểm sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, đồng thời bảo đảm mục tiêu an sinh nhà ở mà Chính phủ đặt ra.

Tác giả: Hồng Giang

Nguồn tin: kinhtechungkhoan.vn