Tác giả: Hoàng Nguyên
Nguồn tin: tuoitre.vn
Một trận lở đá đã xảy ra tại danh thắng và công viên địa chất Vân Đài Sơn ở Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào ngày 5-10. May mắn, không có thương vong trong sự việc.
Du khách bỏ chạy khi chứng kiến trận lở đá tại danh thắng Vân Đài Sơn
