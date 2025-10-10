Thời gian:
Du khách bỏ chạy khi chứng kiến trận lở đá tại danh thắng Vân Đài Sơn

Một trận lở đá đã xảy ra tại danh thắng và công viên địa chất Vân Đài Sơn ở Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào ngày 5-10. May mắn, không có thương vong trong sự việc.

Tác giả: Hoàng Nguyên

Nguồn tin: tuoitre.vn

  Từ khóa: danh thắng Vân Đài Sơn ,trận lở đá ,bỏ chạy ,du khách

