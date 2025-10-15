U23 Việt Nam và nhiệm vụ tại SEA Games 33

Chuyến tập huấn của U23 Việt Nam tại UAE với điểm nhấn là hai trận giao hữu quốc tế với U23 Qatar, diễn ra vào ngày 9/10 và 13/10. Như Quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh đã xác định trước khi đội lên đường thì: “Việc gặp các đối thủ có trình độ cao như U23 Qatar là rất hữu ích. Hai trận đấu này sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá rõ hơn tiềm năng, khả năng thích ứng và xác định thêm những cầu thủ chất lượng để báo cáo huấn luyện viên Kim Sang-sik, qua đó chuẩn bị tốt cho các đợt tập trung tiếp theo”.

Ở trận giao hữu đầu tiên với U23 Qatar, U23 Việt Nam đã thua với tỉ số 0-1. Ở trận giao hữu thứ 2, U23 Việt Nam thua 2-3. Dù không giành được chiến thắng, nhưng U23 Việt Nam vẫn thể hiện được tinh thần thi đấu tích cực, kỷ luật và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu chiến thuật.

Điểm tích cực là U23 Việt Nam thử nghiệm tối đa nhân sự trong trận tái đấu U23 Qatar. Ban huấn luyện U23 Việt Nam đã trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ chưa hoặc ít được ra sân trong trận đấu trước. Đội hình xuất phát gồm thủ môn Nguyễn Tân, các hậu vệ Quang Kiệt, Tuấn Phong, Nam Hải, hàng tiền vệ Minh Phúc, Thành Chung, Thái Sơn, Thành Đạt, hàng công gồm Long Vũ, Lê Phát và Văn Thuận.

Bước sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục tạo cơ hội vào sân cho các cầu thủ với hàng loạt sự thay đổi như Bảo Long, Văn Hà, Lý Đức, Văn Trường, Quốc Cường, Anh Quân, Quốc Việt, Lê Viktor.

Ngày 14/10, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ trở về nước, khép lại chuyến tập huấn rất hiệu quả và hữu ích. Đặc biệt, việc toàn bộ đội hình được xoay tua giúp Ban huấn luyện có thêm đánh giá quan trọng về năng lực của từng cầu thủ trong quá trình chuẩn bị lực lượng hướng tới SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Sau khi U23 Việt Nam kết thúc tập huấn, đội tuyển Việt Nam cũng đã hoàn thành 2 trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 trong tháng 10. Ở đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã triệu tập 8 cầu thủ U23 vào đội hình. Trong hai trận đấu với Nepal, ông Kim đã trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Điều này mang đến sự tự tin cho các cầu thủ trẻ khi lên tuyển. Bên cạnh đó, việc được tập luyện bên cạnh những cầu thủ nhiều kinh nghiệm thời gian qua cũng giúp các cầu thủ trẻ có thêm sự tích lũy về chuyên môn.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã trao đổi trước trận lượt về gặp Nepal: “Các buổi tập gần đây, các cầu thủ trẻ cho thấy sự khát khao và quyết tâm. Nhiều cầu thủ trẻ được triệu tập lên tuyển lần này. Các bạn được vào sân thi đấu trận vừa rồi và cho thấy quyết tâm cao. Sắp tới có nhiều trận đấu, những trận như với Nepal vừa qua là kinh nghiệm để các bạn trưởng thành.

Tôi muốn nói các bạn hãy ra sân tận hưởng và cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo đội tuyển quốc gia. Sau các trận với đội tuyển quốc gia thì các bạn có thêm nhiều kinh nghiệm, đặc biệt cuối năm SEA Games là giải quan trọng.

Các bạn hãy ra sân thi đấu hơn 100% sức lực, tận hưởng không khí. Huấn luyện viên đã trao cho cơ hội, họ sẽ làm tốt với những gì huấn luyện viên và ban huấn luyện đã kì vọng”. Nhiệm vụ trước mắt của U23 Việt Nam là chuẩn bị cho SEA Games 33. Đây là giải đấu mà chúng ta quyết tâm giành huy chương vàng. Ông Kim Sang-sik và ban huấn luyện sẽ có 1 tháng để chuẩn bị cũng như chốt lực lượng chính thức cho đấu trường này. Sau những đợt tập trung, tập huấn và thử nghiệm thời gian qua, bộ khung của U23 Việt Nam cũng đã bắt đầu được hình thành.

VFF đẩy mạnh hợp tác FIFA Ngày 14/10, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, phiên họp thứ ba Hội nghị Quan chức Cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS 16) đã kết thúc thành công, tập trung vào việc thúc đẩy thể thao trung thực, minh bạch và phát triển lâu dài. Báo cáo từ FIFA cho biết, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ASEAN và FIFA (kể từ 2019) sẽ hết hiệu lực vào tháng 10/2025 và hiện đang được đàm phán gia hạn với nhiều nội dung mới. Mục tiêu là khai thác bóng đá như công cụ giáo dục, gắn kết xã hội và phát triển thể thao toàn diện. Từ năm 2019, các sáng kiến như “Football for Schools”, hỗ trợ kỹ thuật qua chương trình FIFA Forward... đã được triển khai sâu rộng trong khu vực ASEAN. Tại hội nghị, bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chia sẻ chi tiết về quan hệ hợp tác ASEAN - FIFA. Bà Hà cho biết, Việt Nam đang rất tích cực trong các dự án hợp tác, đặc biệt nhận được hỗ trợ từ FIFA trong phát triển bóng đá phong trào - nền tảng cho bóng đá chuyên nghiệp. Theo bà Hà, Việt Nam đã được hỗ trợ về cơ sở vật chất như sân cỏ nhân tạo chuẩn FIFA, hệ thống phục hồi chấn thương, thiết bị GPS theo dõi vận động viên, hệ thống đèn LED chiếu sáng, xe buýt đội tuyển và công nghệ VAR cho V.League. Trong giai đoạn 2025-2027, Việt Nam sẽ tham gia các chương trình như FIFA Talent Development Scheme (TDS), FIFA Womens Football Development Programme và FIFA Arena để nâng cao vị thế trong hệ sinh thái bóng đá ASEAN.

