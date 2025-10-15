Instagram giới hạn nội dung nhạy cảm cho tài khoản tuổi teen

Ứng dụng Instagram được cài trên màn hình điện thoại. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, người dùng dưới 18 tuổi sẽ chỉ thấy ảnh và video tương tự những gì được phép chiếu trong phim PG-13: không có cảnh nhạy cảm, sử dụng chất kích thích hay các hành động nguy hiểm. Meta cho biết việc này bao gồm “ẩn hoặc không gợi ý các bài đăng có ngôn từ mạnh, hành vi mạo hiểm, hoặc khuyến khích hành vi gây hại như hiển thị dụng cụ hút cần sa,” và gọi đây là bản cập nhật quan trọng nhất kể từ khi giới thiệu tài khoản dành riêng cho thanh thiếu niên năm ngoái.

Những người dưới 18 tuổi khi đăng ký Instagram sẽ tự động được đưa vào nhóm tài khoản hạn chế, chỉ có thể thay đổi khi được người giám hộ cho phép. Các tài khoản này ở chế độ riêng tư mặc định, giới hạn thời gian sử dụng và lọc nội dung “nhạy cảm”, ví dụ quảng bá phẫu thuật thẩm mỹ. Meta cho biết đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện tài khoản giả mạo độ tuổi nhưng không tiết lộ số lượng cụ thể.

Meta cũng bổ sung lựa chọn cài đặt nghiêm ngặt hơn dành cho phụ huynh. Những thay đổi này được đưa ra trong bối cảnh tập đoàn liên tục đối mặt chỉ trích về tác động tiêu cực của mạng xã hội với trẻ em. Công ty khẳng định sẽ không hiển thị nội dung liên quan đến tự hại, rối loạn ăn uống hay tự sát cho người dùng trẻ tuổi, song nhiều nghiên cứu cho thấy các thuật toán gợi ý vẫn còn lỗ hổng.

Một số nhóm phụ huynh bày tỏ hoài nghi. Giám đốc tổ chức Fairplay, ông Josh Golin, cho rằng “những tuyên bố này chủ yếu nhằm trì hoãn luật kiểm soát và trấn an phụ huynh,” trong khi bà Ailen Arreaza, Giám đốc ParentsTogether, nói rằng “Meta từng nhiều lần hứa hẹn nhưng các tính năng an toàn luôn không đạt kỳ vọng”.

Theo Meta, biện pháp mới cũng ngăn thiếu niên theo dõi tài khoản thường xuyên chia sẻ nội dung không phù hợp độ tuổi hoặc chứa đường dẫn đến nền tảng người lớn như OnlyFans. Các tài khoản này cũng sẽ không thể nhắn tin, bình luận hoặc theo dõi người dùng trẻ. Công ty cho biết việc chặn tìm kiếm sẽ được mở rộng thêm các từ khóa như “rượu” hay “máu me”, kể cả khi viết sai chính tả.

Cập nhật PG-13 cũng áp dụng cho các cuộc trò chuyện với AI, đảm bảo “AI không đưa ra phản hồi vượt quá mức phù hợp với phim PG-13”.

Meta đồng thời ra mắt tùy chọn “giới hạn nội dung” cho phép phụ huynh kiểm soát chặt hơn, chặn bình luận và tương tác dưới bài viết. Một số chuyên gia đánh giá đây là cơ hội để cha mẹ thảo luận với con cái về cách sử dụng mạng xã hội an toàn hơn, dù vẫn cần thêm minh bạch và trách nhiệm giải trình từ nền tảng.

