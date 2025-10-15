Bé gái mồ côi vào viện thăm bà, nửa đêm đi lạc trên cao tốc

Vào khoảng 0h10 ngày 15/10, khi đang làm nhiệm vụ trên đoạn tuyến Km540 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh, tổ công tác của Đội Tuần tra đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phát hiện 1 bé gái đi bộ trên đường.

Trong quá trình chờ bàn giao cho người thân, lực lượng chức năng đã mua đồ cho bé M. ăn tạm.

Qua hỏi thăm, nắm thông tin, tổ CSGT được biết bé gái tên N.T.H.M. (SN 2015, trú xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên cũ, nay là xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh).

Được biết, bố mẹ cháu M. đã mất, hiện 2 anh em sinh sống cùng bà nội. Ngày 14/10, sau khi đi học về, M. đi bộ vào bệnh viện ở Cẩm Xuyên để thăm bà. Trên đường trở về nhà, M. bị lạc đường, đi bộ lên cao tốc.

Ngay khi biết được địa chỉ của cháu M., tổ công tác đã phối hợp với đơn vị quản lý tuyến cao tốc đưa bé gái 10 tuổi về trụ sở Công an xã Cẩm Trung để bàn giao cho gia đình.

Tác giả: Hồng Nhung

Nguồn tin: cand.com.vn