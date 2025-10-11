Bố con chú rể đạp liên tiếp vào đầu tài xế vì từ chối chở đi đón dâu

Your browser does not support the video tag.

Tranh cãi về thời gian khởi hành, tài xế chở khách ở Phú Thọ tố bị bố con chú rể đánh nhiều lần vào đầu, cổ hôm 30/9.

Ngày 11/10, video ghi lại cảnh mâu thuẫn giữa tài xế và một nhóm đàn ông trên chiếc xe khách loại 29 chỗ nhận được sự quan tâm. Trong video, sau khi tranh cãi qua lại, hai người đàn ông chạy lên khu vực ghế lái, đánh, đạp nhiều lần vào đầu nam tài xế. Sự việc chỉ dừng lại khi những người chứng kiến can ngăn.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Tri Thức - Znews, Công an xã Tam Sơn, tỉnh Phú Thọ xác nhận người đàn ông bị hành hung trong sự việc trên đã gửi đơn trình báo. Cơ quan đang tiến hành xử lý vụ việc.

Anh Đình Trung (sinh năm 1990) xác nhận là nam tài xế trong video. Anh cho biết sự việc xảy ra vào sáng 30/9 tại thôn Liên Sơn, xã Tam Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, anh Trung được gia đình nhà trai thuê để chở người thân trong đám cưới, đi đón dâu tại xã Nông Cống, Thanh Hóa. Giá thuê xe trong 2 ngày là 6,5 triệu đồng, được hai bên thỏa thuận qua tin nhắn.

"Tối 29/9, tôi nhắn tin hỏi gia đình chú rể về thời gian đến đón vào hôm sau và xác nhận là 5h30. Nhưng khi tôi đến nơi, họ nói muốn ăn sáng xong xuôi rồi mới đi và mời tôi vào ăn chung, tôi từ chối và cho biết sẽ đợi ở xe", anh kể.

Tuy nhiên tới 6h, 6h30, anh Trung vẫn không thấy nhóm khách ra xe. Anh sốt ruột, liên tục nhắn tin cho người đại diện thuê xe nhưng không được hồi âm. Trong một lần gọi điện thoại, người đại diện thuê xe nói thông cảm, xin chờ thêm vì chưa đủ người.

"Đến 7h08, đoàn người mới bắt đầu lên xe. Khi đó, tôi quá bức xúc vì phải chờ lâu nên nói mời mọi người xuống, không chở nữa", anh Trung tiếp tục, song khẳng định đây chỉ là lời nói nhất thời chứ thực sự không có ý như vậy.

Sau đó, nam tài xế và một số nam giới phía nhà trai bắt đầu lời qua tiếng lại. Một người đàn ông đứng bên ngoài xe chửi bậy, thách thức anh Trung xuống xe "nói chuyện" và dọa đánh.

Khi anh Trung phản ứng lại bằng một câu nói khiêu khích: "Tao xuống đấy mày làm được cái gì", một thanh niên mặc áo trắng, được cho là chú rể, xông lên xe, đạp liên tiếp vào vùng đầu, cổ của tài xế. Sau đó, bố chú rể tiếp tục tranh cãi với anh Trung, đạp thêm 2 lần vào người anh.

Sau sự việc, anh Trung rời đi, tới công an trình báo và đến điều trị tại bệnh viện. Anh cho biết phải nằm viện 4 ngày, thường xuyên cảm thấy đau, sưng ở vùng cổ, đầu. Sau 10 ngày vẫn chưa nhận được lời xin lỗi thỏa đáng, anh Trung quyết định chia sẻ sự việc lên mạng xã hội.

Trong khi đó, gia đình chú rể phải thuê một chiếc xe khác để đi đón dâu. Anh Nguyễn Văn Chung, thành viên nhà trai, người đứng ra thuê xe và làm việc với tài xế Trung, cũng xác nhận xảy ra sự việc trong ngày vui của gia đình.

"Khi anh Trung nhắn tin, tôi đang lu bu quá nên chưa kịp trả lời, lúc sau có nói bạn thông cảm chờ thêm vì các thành viên chưa đông đủ. Nhưng khi lên xe, tài xế lại bảo mọi người xuống, không chở nữa nên mới dẫn đến tranh cãi, xô xát", anh nói.

Anh Chung cho hay sau khi hôn lễ xong xuôi, ngày 2/10, một số thành viên nhà trai liên hệ với nam tài xế, ngỏ ý muốn tới hòa giải, xin lỗi. Tuy nhiên, anh Trung cho biết đang nằm viện, chờ khi nào ổn định sức khỏe sẽ làm việc.

"Sau đó, chúng tôi tiếp tục đến nói chuyện với nhà vợ anh Trung và bày tỏ thiện chí. Vợ anh ấy nói sẽ trao đổi lại với chồng và thông báo sau, nhưng sau đó không thấy gọi lại. Sau đó, chúng tôi cũng hợp tác làm việc với công an và được thông báo rằng gia đình bên kia không muốn hòa giải", anh kể.

Nói về việc không chấp nhận trao đổi trực tiếp với gia đình chú rể sau vụ việc, anh Trung cho biết khi lần đầu nhận được cuộc gọi, anh vẫn đang mệt nên không muốn nói chuyện, sau đó khi ra viện, anh không nhận được lời hỏi thăm nào thêm từ đối phương.

Anh cũng khẳng định không có ý muốn làm lớn chuyện, chỉ cần lời xin lỗi từ hai người ra tay hành hung. Giải thích về điều này, anh Chung cho hay ban đầu, bố con chú rể còn mệt sau ngày đại sự, nên nhờ người thân đến dò ý anh Trung trước, nếu có thiện chí sẽ trực tiếp tới xin lỗi. Tuy nhiên vì phía anh Trung khẳng định muốn giải quyết bằng pháp luật, nên hai người cũng không hành động thêm.

"Sự việc xảy ra lúc nóng nảy nhất thời, chúng tôi cũng không mong muốn", anh Chung khẳng định.

