Thắng Nhọc Nepal, HLV Kim Sang Sik nói gì?

HLV Kim Sang Sik hài lòng về trận thắng Nepal.

Đội tuyển Việt Nam có được chiến thắng 1-0 trước Nepal trong trận lượt về tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Kết quả này khó làm người hâm mộ hài lòng bởi dù có 3 điểm nhưng màn thể hiện của các cầu thủ lại kém thuyết phục trước đối thủ Nepal bị đánh giá yếu hơn về mọi mặt.

Dù sao chiến thắng này cũng tạo cột mốc mới của HLV Kim Sang Sik khi lần đầu tiên ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu tại SVĐ Thống Nhất và đã giành được trọn vẹn 3 điểm.

Trước đó HLV Kim Sang Sik đã từng trải qua các trận đấu trên sân nhà gồm sân Mỹ Đình, sân Việt Trì và sân Gò Đậu của Bình Dương.

HLV Kim Sang Sik trả lời họp báo sau trận thắng sít sao 1-0 trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

"Hôm nay, điều kiện thời tiết không tốt. Mặt sân xấu khiến chúng tôi không thể triển khai lối chơi như đề ra. Tôi khá tiếc khi tuyển Việt Nam không thể ghi nhiều bàn thắng, nhưng vẫn rất vui vì toàn đội giành chiến thắng”.

"Hôm nay, các cầu thủ trẻ như Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Trung Kiên được ra sân thi đấu. Đây không phải là phần thưởng, mà là thành quả cho quá trình tập luyện của họ. Họ đã có sự cạnh tranh tích cực với các cầu thủ khác. Thông qua sự cạnh tranh, chất lượng toàn đội cũng sẽ được nâng cao lên.

Hôm nay, Hiểu Minh đã thể hiện rất tốt, tôi cũng muốn dành lời khen cho Trung Kiên. Hiệp 2, Văn Khang, Đình Bắc vào sân và cũng đã chơi tốt", HLV Kim Sang Sik dành lời khen cho các cầu thủ trẻ ở trận đấu này.

Chiến lược gia người Hàn cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Tiến Linh không thể ghi bàn: "Chúng tôi chưa trao đổi gì nhiều lắm với Tiến Linh. Ở trận hôm nay, toàn đội có nhiều tình huống dứt điểm cầu môn tốt nhưng không có bàn thắng, đáng tiếc nhất là Nguyễn Tiến Linh. Tiến Linh sở hữu bản năng săn bàn, chạy chỗ và dứt điểm tốt. Hy vọng cậu ấy sẽ ghi bàn ở trận gặp đội tuyển Lào vào tháng tới."

Lý giải việc chỉ có 1 bàn thắng dù tuyển Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, ông Kim nói: "Do được chơi trên sân nhà, tuyển Việt Nam nắm phần nào lợi thế so với Nepal. Trên thực tế, chúng tôi cũng có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng chưa tận dụng tốt, các cầu thủ lại hơi vội vàng trong khâu xử lý cuối cùng. Bước sang hiệp hai, một vài cầu thủ đuối sức nên chúng tôi không đạt được những gì mình muốn."

Sau 4 lượt trận đã đấu tại bảng F, tuyển Việt Nam đang có 3 trận thắng và 1 trận thua, tạm xếp nhì bảng với 9 điểm. Trong tháng 11 tới, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ làm khách của Lào trước khi sang tháng 3/2026 tiếp đón Malaysia ở lượt trận cuối.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn