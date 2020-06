Từ vụ Quang Hải bị "lộ" bí mật: Các bước để bảo vệ Facebook của bạn khỏi hacker

Theo một chuyên gia bảo mật, Quang Hải có thể đã vô tình để lộ email, mật khẩu khiến người thứ ba có thể truy cập vào tài khoản. Bên cạnh đó, cũng không loại trừ khả năng cầu thủ này đã sử dụng một ứng dụng bên thứ ba và ứng dụng này không đáng tin cậy về an ninh và bảo mật.

Hoặc có thể cầu thủ này đã để lộ hình ảnh giấy tờ tuỳ thân, sau đó hacker này sử dụng chính sách sử dụng giấy tờ tuỳ thân để cấp lại mật khẩu của Facebook. Từ vụ Quang Hải bị tấn công Facebook và bị lộ nhiều dữ liệu riêng tư, người dùng Facebook cần lưu ý để bảo vệ tài khoản Facebook của mình, để tránh bị hacker tấn công

Lưu ý để bảo mật tài khoản Facebook an toàn

- Không nên để lộ, số điện thoại, email, ngày tháng năm sinh, số và hình chụp chứng minh thư nhân dân dùng để đăng ký Facebook dưới bất kỳ hình thức nào.

- Thận trọng khi đăng nhập Facebook từ thiết bị hay trình duyệt không đáng tin cậy

- Thận trọng với các yêu cầu click vào đường link, ứng dụng không đáng tin cậy.

- Luôn để ý các thông báo đăng nhập, nếu có bất thường hãy hủy ngay phiên đăng nhập đó, bằng cách vào Settings (Cài đặt) > Security and Login (Bảo mật và đăng nhập) > nhấp vào dấu ba chấm dọc bên cạnh phiên đăng nhập > Log out > sau đó đổi ngay mật khẩu, và out ra khỏi tất cả các phiên đăng nhập khác.

- Kiểm tra thường xuyên Xem nhật ký hoạt động/View Activity Log để biết có hoạt động nào bất thường trên tài khoản của bạn không, có cái gì bạn không làm mà nó cũng hiện ra không. Nếu có thì tài khoản của bạn có thể đang được "hacker" nào đó dùng chung, hãy đổi mật khẩu và đăng xuất ra khỏi tất cả các phiên đăng nhập khác (trên điện thoại, Facebook Messenger, trên máy tính, máy tính bảng...).

Đặt mật khẩu Facebook phức tạp

Đây được coi là lựa chọn hàng đầu giúp bạn có thể bảo vệ được tài khoản Facebook. Không nên đặt mật khẩu liên quan đến bản thân như tên, số chứng minh, ngày tháng năm sinh. Tốt nhất bạn nên chọn loại mật khẩu có những ký tự đặc biệt, viết hoa, viết thường, thêm ký tự số để tránh bị dò thấy mật khẩu.

Có ít nhất 8 ký tự trở lên, càng dài, càng vô nghĩa, càng khó đọc, càng chứa nhiều ký tự đặc biệt, chữ hoa + thường + số lẫn lộn càng tốt.

Thêm email liên hệ hợp lệ

Trong trường hợp quên mật khẩu Facebook, bạn có thể sử dụng email này để lấy lại Facebook hoặc với những trường hợp bị hack. Bạn vào phần Cặt đặt, nhấn vào phần Email. Bạn sẽ thấy mục Thêm email hoặc số di động khác.

Lưu ý, bạn cần dùng email còn đang sử dụng thường xuyên nhé. Tránh trường hợp dùng email không còn sử dụng. Như vậy sẽ không nhớ được mật khẩu truy cập để lấy lại pass Facebook khi cần.

Ngoài ra bạn có thể biết ai đăng đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng thiết bị khác bằng cách kích hoạt tính năng nhận thông báo trong phần Security and Login. Trong phần Security and Login bạn sẽ thấy mục Setting Up Extra Security, chọn Get alerts about unrecognized logins và tích vào phần get notification, nhận thông báo qua email hoặc số điện thoại. Lần tiếp theo bất kỳ ai đăng nhập từ thiết bị hoặc trình duyệt không xác nhận, bạn sẽ nhận được thông báo.

Thêm số điện thoại cho Facebook

Việc thêm số điện thoại cũng là một cách giúp chúng ta có thể bảo mật được Facebook, hoặc lấy lại Facebook khi bị hack hoặc mất mật khẩu. Hãy thêm ít nhất một số điện thoại vẫn đang sử dụng.

Bất kể khi nào bạn đổi số mới và không dùng số đã đăng ký với Facebook, hãy nhớ cập nhật để tránh việc đánh cắp tài khoản. Sau khi nhập số điện thoại, bạn sẽ nhận được 1 tin nhắn kích hoạt số điện thoại đó..

Tạo liên lạc đáng tin cậy để lấy lại tài khoản Facebook

Facebook có tính năng Trusted Contacts (Số liên lạc đáng tin cậy) sẽ giúp chúng ta tìm lại được mật khẩu khi lựa chọn 3 đến 5 người để thêm vào mục tin cậy.

Cách này bạn sẽ nhờ vào bạn bè trên Facebook của mình, khi chẳng may bị mất mật khẩu. Bạn nên lựa chọn tài khoản Facebook của thành viên trong gia đình, hoặc bạn thân để dễ dàng lấy lại mật khẩu hơn.

Kiểm soát các ứng dụng có quyền truy cập tài khoản Facebook

Để kiểm soát các ứng dụng truy cập vào tài khoản Facebook của bạn, chọn Settings > Apps.

Để xóa ứng dụng, chỉ cần di chuột đến ứng dụng và nhấp vào "X" ở phía bên phải.

Ngoài ra, bạn có thể click vào nút "Edit settings" (ngay bên cạnh nút Xóa, có hình chiếc bút) để thay đổi thông tin bạn cung cấp cho ứng dụng.

Ở cuối màn hình App settings, bạn có thể thay đổi cài đặt cho một số mục khác nhau.

Cẩn thận với đăng nhập bằng ảnh đại diện cá nhân

Tính năng đăng nhập bằng ảnh đại diện Facebook này rất tiện dụng nhưng bất cứ ai có quyền truy cập vào trình duyệt của bạn, đều có thể đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn. Bạn nên tắt tính năng này nếu dùng máy tính ở những môi trường không đảm bảo riêng tư như phòng làm việc chung, thư viện, quán nét...

Khóa tài khoản

Việc khóa tài khoản Facebook này rất hữu ích khi tài khoản của bạn bị tấn công. Đơn giản chỉ cần nhấp vào "Deactivate", nhập mật khẩu và đọc qua các hướng dẫn để thực hiện.

Cuối cùng, bạn không nên bỏ qua các cách thông thường để bảo mật tài khoản của mình. Ví dụ khi bạn đăng nhập tài khoản từ máy tính công cộng hoặc trên thiết bị của người khác, phải đảm bảo bạn luôn đăng xuất và nếu có thể hãy xóa lịch sử khi bạn hoàn tất (hoặc sử dụng chế độ riêng tư của trình duyệt). Ngoài ra đảm bảo máy tính và trình duyệt của bạn luôn cập nhật và cài đặt phần mềm chống virus và phần mềm độc hại.