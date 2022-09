Thót tim khoảnh khắc giải cứu em bé bị mắc kẹt ngoài ban công

Your browser does not support the video tag.

Video được người dân tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) quay lại vào ngày 25/9 vừa qua.

Trong đoạn video, đứa trẻ đang ở độ tuổi chập chững biết đi đã bị mắc cổ vào lan can của ban công tầng 7 của khu chung cư. Đoạn video cho thấy đứa trẻ cũng đang vô cùng nỗ lực để tự giải cứu bản thân.

Không lâu sau đó, một người đàn ông sống căn hộ bên cạnh đã không màng nguy hiểm mà trèo ra ngoài để tiếp cận đứa trẻ. Ngay sau đó, một người phụ nữ đã xuất hiện trong trong lan can và phối hợp với người đàn ông để đưa đứa trẻ vào nhà an toàn.

Đoạn clip sau đó đã nhận được vô số sự quan tâm và ngưỡng mộ của cộng đồng mạng dành cho hành động đầy dũng cảm của người đàn ông. Đồng thời cũng coi đó là 1 bài học đáng nhớ cho những gia đình đang có con nhỏ.

Tác giả: Han (theo Newsflare)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn