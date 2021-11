Đu đủ xanh và những công dụng tuyệt vời không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp làm đẹp da hiệu quả

Đu đủ xanh là món ăn bình dân nhưng bổ dưỡng, giá thành vừa rẻ, dễ tìm và dễ chế biến. Ngoài làm nộm, dưa góp, các bà nội trợ có thể dùng đu đủ xanh làm món xào, món hầm với móng giò/xương heo/ sườn bò/ xương gà… rất thích hợp trong những ngày lạnh.

Những công dụng tuyệt vời của đu đủ xanh với sức khỏe và làm đẹp

Thúc đẩy sức khỏe hệ tiêu hóa: Đu đủ xanh được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên để điều trị nhiều vấn đề về đường tiêu hóa như ợ chua, đầy bụng, táo bón, hội chứng ruột kích thích, giun đường ruột và nhiều rối loạn chức năng của đường tiêu hóa. Loại quả này có lợi cho hệ tiêu hóa là do sự hiện diện của hai enzym tự nhiên là papain và chymopapain cùng hàm lượng chất xơ dồi dào.

Kiểm soát bệnh tiểu đường: Các khoáng chất như kali, magie, kẽm, crom và canxi trong đu đủ xanh có thể giúp duy trì lượng đường trong cơ thể và kích thích giải phóng insulin. Ngoài ra, loại quả này còn ức chế các enzym quan trọng trong cơ thể gây ra bệnh tiểu đường loại 2, từ đó giúp kiểm soát bệnh tiểu đường.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim: Chất cardenolides và saponin trong quả đu đủ xanh có thể giúp điều trị suy tim sung huyết bằng cách tăng cường sự co bóp của cơ tim. Ngoài ra, loại quả này còn chứa hàm lượng beta-sitosterol và quercetin, giúp thúc đẩy sự hấp thụ cholesterol của ruột, do đó làm giảm lượng cholesterol trong máu và nguy cơ mắc các bệnh tim như đột quỵ, đau tim. Ngoài ra, magie trong đu đủ xanh cũng giúp duy trì nhịp tim khỏe mạnh.

Tẩy tế bào chết: Các chất bẩn, nhờn và tế bào chết sẽ bị phân hủy bởi các loại enzyme có trong đu đủ xanh. Tuy nhiên, cũng vì đặc tính tẩy mạnh này, các bạn nên tránh dùng đu đủ xanh ở các vùng da nhạy cảm như da mắt, da non,… Cách tẩy cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy đu đủ xanh đã gọt vỏ và bỏ hạt đem đi xay nhuyễn, thành một hỗn hợp sánh mịn rồi đắp lên vùng da cần tẩy tế bào chết. Đợi 10-15 phút thì dùng khăn sạch lau đi và rửa mặt.

Những lưu ý nhất định phải tránh khi ăn đu đủ

Phụ nữ mang thai tuyệt đối không được ăn đu đủ xanh: Đu đủ chín là thực phẩm an toàn và bổ dưỡng đối với phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, đu đủ xanh được xem là thực phẩm cấm kỵ. Chất nhựa tiết ra từ đu đủ xanh sẽ làm tăng khả năng co thắt cổ tử cung, dẫn đến tình trạng sảy thai hoặc sinh non...

Không ăn đủ khi bị tiêu chảy: Không nên ăn đu đủ khi đang trong giai đoạn bị tiêu chảy vì có thể khiến bạn rơi vào tình trạng mất nước trầm trọng.

Đu đủ có thể gây rối loạn hô hấp: Papain - một loại enzyme có trong đu đủ là loại chất rất dễ gây dị ứng. Đây cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng rối loạn hô hấp như thở khò khè, tắc nghẽn liên tục ở mũi, hen suyễn…

