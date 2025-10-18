Tin mới về áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, gần vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 18-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới lúc 1 giờ ngày 18-10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50–61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20–25 km/giờ.

Dự báo trong 24–48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 19-10, bão di chuyển theo hướng Tây, sau chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/giờ, tâm ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 123,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Đông Bắc miền Trung Philippines, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 1 giờ ngày 20-10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/giờ, tâm ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông nằm từ vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc đến 19,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Trong 48–72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm.

Trên biển, từ ngày 19-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5–4,5 m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong khoảng thời gian từ ngày 20–22-10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 9–11, giật cấp 13.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm trên cần đề phòng dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Ngày 17-10, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Miền Bắc sắp rét, nhiệt độ có nơi dưới 16°C Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin ngày 18-10, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo trong 24–48 giờ tới, khoảng gần sáng 19-10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. Từ ngày 20 đến 22-10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Từ chiều tối và đêm 19-10, Bắc Bộ trời chuyển mát; từ đêm 20-10, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19–21°C ở đồng bằng Bắc Bộ, 17–19°C ở vùng núi và trung du, riêng vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

