Gương mặt người phụ nữ Hàn Quốc sau hơn 400 lần thẩm mỹ

Vẻ ngoài hiện tại của Gil Ri Won.

Trong tập phát sóng ngày 13/10 của chương trình tạp kỹ "I’m a Martian, But It’s Okay", chia sẻ của nữ khách mời tên Gil Ri Won về đam mê chỉnh sửa nhan sắc khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng, đồng thời trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Theo đó, Gil cho biết đã chi khoảng 300 triệu won (210.000 USD) cho các lần phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhỏ, theo Koreaboo.

"Nếu tính cả các thủ thuật thẩm mỹ và thăm khám da liễu, tôi đã thực hiện khoảng 400 lần điều trị. Con số cứ thế tăng dần theo thời gian", cô chia sẻ.

Cụ thể, Gil đã thực hiện cấy mỡ trán, phẫu thuật tai, làm mắt hai mí, chỉnh hình mắt, phẫu thuật mũi, thu nhỏ nhân trung, tạo hình hàm, căn chỉnh khuôn mặt, tạo và xóa lúm đồng tiền, tiêm môi, chỉnh nha, tiêm chất làm đầy vai, cổ, châm cứu mông, hút mỡ toàn thân... cùng nhiều thủ thuật về da. Đến răng của cô cũng được dán sứ veneer.

Dù đã thay đổi đáng kể, Gil vẫn thường xuyên đến các phòng khám da liễu và đông y. Một bác sĩ thậm chí khuyên cô "không còn gì để chỉnh sửa thêm nữa" và hãy cố gắng duy trì vẻ ngoài hiện tại.

Gil còn gây sốc khi cho biết vì trải qua quá nhiều thủ thuật làm đẹp, cô thậm chí đã "tê liệt" với cảm giác đau và không cần sử dụng thuốc gây tê.

Chia sẻ thêm về hành trình thẩm mỹ, cô cho biết bắt đầu dao kéo từ năm 2010. Cô từng sang chấn tâm lý khi bị bạn trai cũ liên tục chỉ trích ngoại hình.

"Tôi từng tăng lên đến 78 kg. Bạn trai cũ, người tôi từng hẹn hò từ năm 27 đến 30 tuổi, liên tục chê bai khiến lòng tự trọng của tôi bị hủy hoại. Tôi muốn thay đổi hoàn toàn bản thân. Giờ đây, tôi cảm thấy tự tin về ngoại hình của mình", cô nói, khẳng định không hối hận khi thẩm mỹ hàng trăm lần.

Gil trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ hàng trăm lần.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có nhiều tiêu chuẩn đánh giá ngoại hình, thậm chí tuân theo những chuẩn mực sắc đẹp khắt khe một cách phi lý. Đối với phụ nữ, một dáng người mảnh khảnh, làn da trắng mịn không tì vết và đôi mắt hai mí to là những đặc điểm được cho là hấp dẫn, nhưng đồng thời rất khó đạt được.

Đối với nam giới, sức hút được đặt vào các loại cơ thể, đặc biệt là các thể chất kiểu "mỹ nam" hoặc đàn ông cơ bắp, vạm vỡ.

Ám ảnh cái đẹp cũng khiến Hàn Quốc trở thành “thủ phủ phẫu thuật thẩm mỹ của thế giới”. Việc thực hiện các thủ thuật làm đẹp ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ trẻ. Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế (ISAPS), khoảng 25% phụ nữ Hàn Quốc trong độ tuổi 19-29 đã từng trải qua các ca phẫu thuật thẩm mỹ, thuộc nhóm cao nhất toàn cầu.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn