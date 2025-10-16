10 năm qua, Ngân 98 từng 'nghiện' phẫu thuật thẩm mỹ ra sao?

Ngân 98 từng chia sẻ: "Mấy đợt trước tôi cũng có nói đi thẩm mỹ muốn làm sao để nhìn mặt của tôi nét nào ra nét đấy, trông phải đứng tuổi và dữ lên tí xíu. Còn lần này, tôi đi sửa cho nó hiền lại. Chắc là tôi không dám sửa nữa đâu, không dám làm ca đại phẫu nữa đâu vì ca vừa rồi quá đau".