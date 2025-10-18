Nữ người mẫu nổi tiếng bị bạn trai sát hại bằng 24 nhát dao tại ban công

Nước Ý đang bàng hoàng trước cái chết bi thảm của người mẫu thời trang và ngôi sao truyền hình 29 tuổi, Pamela Genini, sau khi cô bị bạn trai đâm liên tiếp hơn 20 nhát (một số báo cáo là 24 nhát) tại căn hộ riêng ở Milan.

Nghi phạm được xác định là Gianluca Soncin, 52 tuổi, một doanh nhân, người đã có quan hệ tình cảm với Genini được khoảng một năm. Vụ tấn công kinh hoàng xảy ra trên ban công căn hộ của Genini vào đêm ngày 14 tháng 10.

Ban công nơi xảy ra vụ việc

Theo báo cáo của truyền thông địa phương Ý (Il Giorno), vụ án mạng xảy ra sau một cuộc cãi vã dữ dội, được cho là do Genini đã cố gắng chấm dứt mối quan hệ với Soncin vì những hành vi kiểm soát và bạo lực của anh ta.

Những người hàng xóm đã kinh hoàng khi nghe thấy tiếng la hét cầu cứu tuyệt vọng của nữ người mẫu. Ngay lập tức, họ đã gọi điện báo cảnh sát.

Khi lực lượng cảnh sát đến hiện trường và phải phá cửa trước để vào căn hộ, mọi chuyện đã quá muộn. Genini được tìm thấy đã tử vong trên ban công, trên người có 24 vết đâm chí mạng.

Sau khi sát hại bạn gái, Soncin được cho là đã tìm cách tự làm hại bản thân bằng cách tự đâm hoặc chĩa súng vào cổ họng. Tuy nhiên, anh ta đã được phát hiện kịp thời và đưa đến Bệnh viện Niguarda trong tình trạng nguy kịch nhưng đã qua cơn nguy hiểm.

Hiện tại, Soncin đang bị cảnh sát giám sát đặc biệt tại bệnh viện và bị buộc tội giết người và quấy rối.

Genini là người mẫu nổi tiếng tại Ý

Bạn bè thân thiết của Genini đã lên tiếng xác nhận về lịch sử bạo lực trong mối quan hệ này. Cô Nicole, một người bạn của Genini, cho biết: "Genini từng cho tôi xem ảnh cô ấy bị bầm tím dưới mắt. Sau sự kiện thảm đỏ Liên hoan phim Venice hồi tháng 9 năm ngoái, bạn trai cô ấy trở nên ghen tuông với mối quan hệ của cô ấy với một số nhiếp ảnh gia, nổi cơn thịnh nộ, túm tóc và đánh cô ấy."

Cô Nicole đã khuyên Genini báo cảnh sát, nhưng Soncin sau đó đã xin lỗi trong nước mắt, khiến nữ người mẫu rút lại ý định. Trong nhiều tháng sau đó, Genini đã nhiều lần cố gắng chấm dứt mối quan hệ nhưng không thành công.

Pamela Genini, sinh ra ở Bergamo, là một người mẫu thời trang cao cấp nổi tiếng ở Milan. Cô cũng là một ngôi sao truyền hình và doanh nhân, từng xuất hiện trên truyền hình Ý từ năm 18 tuổi và đồng sáng lập một thương hiệu đồ bơi. Cái chết bi thảm của cô ở tuổi 29 đã gây rúng động giới giải trí và một lần nữa làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề bạo lực gia đình và tình trạng sát hại phụ nữ tại Ý.

Một người bạn thân đã đăng lời tưởng niệm trên Instagram: "Tôi chỉ hy vọng công lý sẽ được thực thi, để anh ta phải trả giá vì đã cướp đi người như chị em của tôi. Tạm biệt Pamela, chúng ta sẽ không còn cùng nhau già đi nữa. Cậu sẽ mãi mãi trẻ trung."

Nguồn: NYPost

Tác giả: Thanh Huyền