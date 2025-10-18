Tiền đạo Việt kiều 1m90 sắp ra mắt V.League

Hình ảnh Lee Williams trong trận giao hữu giữa Công an TP.HCM vs CLB Đồng Nai

Gia nhập CLB Công an TP.HCM sau khi vòng 6 V.League 2025/26 khép lại, tiền đạo Việt kiều Lee Williams được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho hàng công của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức. Cầu thủ sinh năm 2007 cũng được tin tưởng sẽ san sẻ gánh nặng ghi bàn cùng đàn anh Nguyễn Tiến Linh, người đã có 3 pha lập công kể từ đầu mùa.

Lee Williams sở hữu chiều cao ấn tượng lên đến 1m90. Điểm mạnh của anh là khả năng không chiến và chớp thời cơ trong vòng cấm. Bên cạnh đó, trung phong 18 tuổi còn được đánh giá cao nhờ tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng di chuyển linh hoạt. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của Lee Williams chính là kinh nghiệm thi đấu. Dù trưởng thành trong môi trường bóng đá Anh, song tiền đạo gốc Việt lại ít có cơ hội cọ xát ở các trận đấu đỉnh cao tại xứ sở sương mù.

Sau khi gia nhập CLB Công an TP.HCM, Lee Williams đã được HLV Lê Huỳnh Đức trực tiếp hướng dẫn và kèm cặp. Thi đấu cùng vị trí với huyền thoại của bóng đá Việt Nam, Lee Williams được kỳ vọng sẽ học hỏi nhiều từ khả năng săn bàn đẳng cấp của người thầy. Theo ghi nhận, cầu thủ sinh năm 2007 đang dần thích nghi và thể hiện khá tốt trong các buổi tập. Mới đây, anh cũng được trao cơ hội ra sân trong trận giao hữu giữa Công an TP.HCM và Đồng Nai. Nếu được HLV Lê Huỳn Đức tin tưởng, Lee Williams hoàn toàn có cơ hội ra mắt tại sân chơi V.League 2025/26 vào cuối tuần này trong khuôn khổ vòng 7.

Với việc đặt mục tiêu cao tại V.League 2025/26, sự xuất hiện của Lee Williams hứa hẹn mang đến cho Công an TP.HCM có thêm nhiều phương án xoay tua trên hàng công và làm mới đội hình. Xa hơn, việc được thi đấu tại môi trường đỉnh cao của bóng đá Việt Nam sẽ giúp tiền đạo 18 tuổi tích lũy kinh nghiệm quý báu, qua đó mở ra cơ hội cống hiến cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Lee Williams có thể khoác áo các cấp độ ĐT Việt Nam trong tương lai

Lee Williams có bố là người Anh và mẹ mang hai dòng máu Việt - Hoa (bà ngoại là người Hoa). Theo Transfermarkt, tại giải National League North (hạng 6 nước Anh) mùa 2024/25, Lee Williams đã chơi 13 trận với vai trò trung phong trong tổng số 16 lần ra sân mùa này cho Warrington (đội mượn Lee Williams từ Stockport). Cần nói thêm, 12 trận trong số đó cầu thủ này đá chính, ghi 3 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo.

Lee Williams chưa có quốc tịch Việt Nam nên khả năng anh thi đấu tại SEA Games 33 khá thấp. Nhưng với việc mới chỉ 20 tuổi, chân sút này có thể đủ điều kiện dự SEA Games sau đây 2 năm nữa, nếu quá trình xin nhập tịch Việt Nam diễn ra suôn sẻ.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: bongdaplus.vn