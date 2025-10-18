Sinh viên sư phạm năm 3 vẫn chưa nhận được hỗ trợ sinh hoạt phí, trường nói 'đang chờ'

Sinh viên ngành sư phạm Trường đại học Sài Gòn phản ánh học đến năm 3 vẫn chưa nhận được sinh hoạt phí - Ảnh: N.T

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, một số sinh viên ngành sư phạm Trường đại học Sài Gòn cho biết hiện đang là sinh viên năm 3, thuộc diện hưởng chính sách tại trường. Tuy nhiên đến nay chưa nhận được chi phí hỗ trợ sinh hoạt phí một tháng nào.

"Việc này gây khó khăn lớn về tài chính, ảnh hưởng đến đời sống và quá trình học tập của sinh viên" - một sinh viên nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Trường đại học Sài Gòn cho biết sinh viên sư phạm năm thứ 3 thuộc diện đào tạo theo nhu cầu xã hội. Hiện hồ sơ của nhóm sinh viên này, bao gồm cam kết phục vụ ngành giáo dục, bảng điểm và giấy tờ liên quan đã được trường gửi cho Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vào giữa tháng 9.

Hiện trường cũng chờ các cơ quan này giải ngân. Khi trường nhận giải ngân sẽ chi trả cho sinh viên.

Theo quy định, sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học, được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học.

Kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm chi cho giáo dục, đào tạo tại các địa phương, bộ, ngành.

Tác giả: Minh Giảng

Nguồn tin: tuoitre.vn