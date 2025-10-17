'Thánh meme' đình đám lột xác thành mẫu nội y gây sốc

Quenlin Blackwell - nhân vật nổi tiếng với chiếc meme (ý tưởng, hành vi được sử dụng rộng rãi để giải trí/châm biếm) hét to - gây bất ngờ cho người hâm mộ khi xuất hiện tại Victoria’s Secret Fashion Show 2025, ngày 15/10 (giờ địa phương).

Những bước catwalk đầu tiên của Blackwell tại show nội y lớn nhất hành tinh đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp nổi tiếng của "thánh meme". Hình ảnh cô diện bikini hồng, thần thái cuốn hút trên sàn diễn khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước màn "lột xác" ngoạn mục này.





Quenlin Blackwell với chiếc "meme" huyền thoại (trước) và thần thái trên sàn catwalk (sau). Ảnh: quenblackwell/Instagram.

Nói với Teen Vogue, Blackwell cho biết đây là lần trình diễn đầu tiên của cô trước công chúng với vai trò người mẫu nội y. Trước đó, Blackwell góp mặt tại một số tuần lễ thời trang nổi tiếng với tư cách là YouTuber/Influencer và người mẫu ảnh.

Dù chuyển hướng sang thời trang, Quenlin vẫn giữ phong cách tự nhiên, hài hước vốn có. Đây là yếu tố giúp cô tạo nên bản sắc riêng giữa dàn người mẫu trẻ. Nhiều fan bình luận rằng "thánh meme năm nào giờ đã trở thành biểu tượng thời trang mới".

Quenlin Blackwell (sinh năm 2001, sống tại Texas, Mỹ) là một Influencer nổi tiếng trên Vine vào năm 14 tuổi. Sau khi ứng dụng quay video ngắn "chết" vào 2017, Blackwell chuyển sang Twitter, Instagram, TikTok và cuối cùng là YouTube. Dù nhiều lần xây dựng kênh lại từ đầu, hàng triệu người hâm mộ vẫn ủng hộ Blackwell bởi loạt biểu cảm "khó đỡ".

Trong đó, hình ảnh được lan truyền nhiều nhất là lúc cô hét to, biểu cảm căng thẳng, thường được dùng để thể hiện cảm xúc giận dữ.

Thời điểm cô được nhiều người biết đến, truyền thông Mỹ cho rằng nếu Blackwell sinh ra sớm hơn 10 năm, "thánh meme" có triển vọng thành ngôi sao nhí của Disney Channel.

Blackwell từng vướng tin đồn yêu đương với ca sĩ Billie Eilish khi fan bắt gặp cả hai trao nhau nụ hôn tại sự kiện Coachella 2024.

Blackwell hiện hoạt động trong lĩnh vực thời trang, người mẫu. Ảnh: quenblackwell/Instagram.

Tác giả: Hà Vi

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn