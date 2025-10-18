Nổ lớn tại chung cư ở Bucharest làm ít nhất 3 người tử vong

Theo Văn phòng Báo chí của Thanh tra Tình trạng Khẩn cấp Bucharest-Ilfov (ISUBIF), vụ nổ ảnh hưởng đến tầng 5 và tầng 6 của tòa nhà chung cư 8 tầng ở số 317 đường Calea Rahovei, thuộc Khu 5 của thủ đô Bucharest. Hơn một chục phương tiện, bao gồm 11 xe cứu hỏa và 4 xe chăm sóc đặc biệt cơ động, đã được điều tới hiện trường.

Đoạn video do cơ quan ứng phó khẩn cấp chia sẻ cho thấy mặt tiền của các căn hộ góc hai tầng bị hư hại nặng nề nhất do vụ nổ, dường như cũng đã làm vỡ cửa sổ các căn hộ lân cận. Đống đổ nát nằm rải rác khắp đường phố bên dưới. Giới chức địa phương cho biết hơn 170 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ này.

Lực lượng cứu hộ đã sơ tán cư dân của tòa nhà bị ảnh hưởng và các tòa nhà lân cận, bao gồm 700 học sinh và 40 giáo viên của một trường trung học gần đó.

Mặc dù nguyên nhân gây ra vụ nổ chết người này vẫn chưa được làm rõ ngay lập tức, nhưng nhà phân phối khí đốt trong khu vực, Distrigaz Sud Retele cho biết đã nhận được báo cáo về mùi khí ga một ngày trước đó và đã triển khai các nhóm khẩn cấp để đóng nguồn cung sau khi phát hiện dấu hiệu rò rỉ khí đốt tự nhiên ở tòa nhà này.

Công ty trên cũng cho biết đã được gọi lại vào ngày 17/10 và phát hiện lớp niêm phong được dán vào ngày hôm trước đã bị "rách". Công ty này cũng bày tỏ chia sẻ với gia đình các nạn nhân và tất cả những người chịu ảnh hưởng từ vụ nổ.