Người đàn ông tử vong trong căn nhà hoang, cách nơi sinh sống chỉ 500 mét

Chiều 17-10, Công an phường Hàm Thắng đã bảo vệ hiện trường, thông báo cho người thân và trình báo vụ việc lên Công an tỉnh Lâm Đồng để tiến hành các thủ tục điều tra vụ người đàn ông tử vong trong căn nhà hoang.

Trước đó, đầu giờ chiều cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động ở thềm của một căn nhà vắng chủ ở khu phố Kim Bình, phường Hàm Thắng.

Thi thể người đàn ông phát hiện trong căn nhà hoang. Ảnh: DT

Nhận tin báo, Công an phường Hàm Thắng đã gọi xe cứu thương đến đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên qua kiểm tra, người này đã tử vong. Nạn nhân được xác định là ông N.V.K (sinh năm 1984) là dân địa phương, nhà cách hiện trường khoảng 500 m.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động