Thanh niên bị chém lìa bàn tay vì tưởng phòng trọ vẫn còn là điểm massage

Chiều 17-10, Công an xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Hiền Em (SN 1992; quê quán tỉnh An Giang; tạm trú trên địa bàn xã Tân Hương), đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đề điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Trần Văn Hiền Em bị lực lượng công an tạm giữ

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 16-10, Trương Thị Ngọc Y. (vợ của Em) đang ở tại một phòng trọ trên địa bàn xã Tân Hương thì Phạm Thành C. (ngụ xã Tân Hương) đến yêu cầu được massage do phòng trọ này trước đây là cơ sở massage.

Vợ của Hiền Em không đồng ý thì bị C. mắng chửi và có hành vi tiểu tiện trước cửa phòng trọ. Y. đã điện thoại cho Hiền Em về để đuổi C. đi.

Khi Hiền Em về đến phòng trọ thì C. đã bỏ đi nên vợ chồng Hiền Em sử dụng xe máy để đi tìm C.

Gặp C. đang ngồi trong một quán ăn thì Hiền Em đi vào nói chuyện. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Hiền Em dùng hung khí mang theo chém nhiều nhát vào người C. gây thương tích và đứt lìa bàn tay trái.

Sau khi gây án, Hiền Em rời khỏi hiện trường; còn C. được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hương đã đến hiện trường tiến hành điều tra, xác định đối tượng gây án là Hiền Em nên tiến hành vận động gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Hiền Em đã đến Công an xã Tân Hương để đầu thú.

Tác giả: Lê Hoài

Nguồn tin: Báo Người Lao Động