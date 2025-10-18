Thành phố Huế có tân Chủ tịch

Chiều 17/10, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 27, HĐND TP Huế đã bầu ông Phan Thiên Định giữ chức Chủ tịch UBND thành phố. Trước đó, ông Nguyễn Văn Phương được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thay ông Lê Ngọc Quang.

Sáng cùng ngày, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 -2030.

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Ông Phan Thiên Định quê xã Phú Hải, huyện Phú Vang cũ, nay là phường Thuận An, TP Huế. Ông là cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật, thạc sĩ Quản lý hành chính công. Trong hơn 30 năm công tác, ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bí thư Thành ủy Huế, Bí thư quận Thuận Hóa, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huế. Ngày 4/10, ông được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Hiện UBND TP Huế có 4 Phó chủ tịch gồm ông Nguyễn Thanh Bình (Phó chủ tịch thường trực), Nguyễn Chí Tài, Hoàng Hải Minh và Phan Quý Phương.

TP Huế là thành phố trực thuộc Trung ương cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM và Cần Thơ. Thành phố có diện tích 4.947 km2, dân số hơn 1,2 triệu người, gồm 40 đơn vị hành chính cấp xã. Giai đoạn 2020-2025, GRDP bình quân tăng 7,54% mỗi năm, cao hơn mức trung bình cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt 3.200 USD, tổng thu ngân sách đạt 64.500 tỷ đồng.

Tác giả: Võ Thạnh

Nguồn tin: vnexpress.net