Nghệ An: Đường vào bản sạt lở, nguời dân mong mỏi tuyến đường mới

Trước khi bị sạt lở, tuyến đường này là nơi để người dân vận chuyển hàng hóa, máy cày kéo lúa, cây keo ở khu vực tổ liên gia số 5 của bản Đồng Thái ra đường chính. Tuy nhiên, từ khi con đường bị sạt lở, mọi hoạt động qua lại tuyến đường này đều phải ngừng trệ, các phương tiện lớn như máy kéo, ô tô không thể qua lại.

Lối qua cầu tràn vào tổ liên gia số 5 bản Đồng Thái, xã Tân Kỳ với 20 hộ dân thường xuyên bị cô lập khi nước suối dâng cao

Ông Ngân Văn Tân, Trưởng bản Đồng Thái cho biết, tuyến đường đi qua cầu tràn này dẫn vào tổ liên gia số 5 của bản có 20 hộ dân sinh sống. Đợt mưa bão vừa rồi, do nước dâng cao đã cô lập các hộ dân ở trong đó. Khi nước rút, tuyến đường bị tàn phá nặng nên giờ chỉ có xe máy, xe đạp và người đi bộ qua lại được. Các phương tiện như ô tô, máy kéo không thể đi qua. Ban cán sự xóm mong muốn có tuyến đường thẳng từ cầu tràn ra đường rừng phòng hộ để người dân đi lại thuận tiện hơn.

Cũng theo ông Tân, cầu tràn này được xây dựng vào khoảng năm 2016 -2017, tuy nhiên lúc xây dựng xong thì không có đường dẫn lên cầu tràn. Người dân phải mượn đất của một hộ dân ở gần đó nối với đường đất xóm để có một tuyến đường lên cầu tràn. Tuyến đường này men theo bờ suối nên rất dễ sạt lở khi nước lũ dâng cao.

Đường men theo bờ suối đã bị sạt lở nghiêm trọng gây nguy hiểm cho người dân, học sinh

Bà Vi Thị Thanh Tâm, Trưởng ban mặt trận bản Đồng Thái cho biết, cả bản có 371 hộ, trong đó 358 hộ người dân tộc Thái. Phía trong cầu tràn có 20 hộ ở tổ liên gia số 5 với hơn 80 nhân khẩu thường xuyên bị cô lập khi nước suối dâng cao. Thời gian trước khi xuất hiện cơn bão số 10, ban cán sự xóm cũng đã thống nhất bàn kế hoạch báo cáo với xã để có tuyến đường thẳng từ cầu tràn lên đường rừng phòng hộ. Con đường hiện tại chạy dọc theo con suối và đã sạt lở nghiêm trọng rất nguy hiểm với người dân khi mùa mưa lũ.

Bà Tâm nói thêm, lượng người dân và các em học sinh qua lại nhiều nên ban cán sự bản mong muốn có tuyến đường thẳng từ cầu tràn lên đường phòng hộ để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện, nhất là vào mùa mưa lũ. Đây cũng là con đường duy nhất vào với 20 hộ dân ở tổ liên gia số 5.

Ban cán sự bản Đồng Thái mong muốn có tuyến đường thẳng từ cầu tràn lên đường rừng phòng hộ để thuận tiện cho người dân lưu thông

Trao đổi về vấn đề này, ông Trịnh Huy Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Tân Kỳ cho biết, phía bản Đồng Thái chưa báo cáo sự việc với xã, tuy nhiên nếu phía bản có đề xuất, kiến nghị thì xã sẽ xem xét, tham mưu để có phương hướng xử lý theo nguyện vọng, mong mỏi của người dân.

Tác giả: Hà Thủy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn