Xúc động khoảnh khắc Trung tá công an ôm bé sơ sinh 20 ngày tuổi, rời vùng nước lũ mênh mông

Mới đây, nhiều cư dân mạng xúc động khi xem đoạn clip lại cảnh lực lượng chức năng hỗ trợ một gia đình có em bé mới chào đời chạy lũ. Trong đoạn clip, một nữ công an đã đón em bé đang ngủ ngon trên tay mẹ. Chị ôm đứa trẻ vào lòng, vỗ về, đưa bé rời khỏi vùng nước lũ mênh mông.

Đoạn clip được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội khiến hàng trăm nghìn người rưng rưng.

Được biết, nữ công an trong đoạn clip là Trung tá Mai Thị Kiều Dung (Cán bộ công an phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên).

Chia sẻ trên báo Dân Trí về khoảnh khắc đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, chị Dung kể sau khi nhận được tin báo cần hỗ trợ của một gia đình ở tổ 3, phường Trưng Vương, chị cùng đồng nghiệp đã lội nước ngập tới bụng để vào tận nhà dân cứu hộ.

Khoảnh khắc Trung tá Mai Thị Kiều Dung bế em bé sơ sinh chạy lũ gây xúc động.

Khi đoàn tiếp cận, căn nhà đã ngập tầng 1, người mẹ mới sinh con được 20 ngày. Đoàn chị Dung đã nhanh chóng đưa hai mẹ con lên thuyền, đẩy bộ giữa dòng nước mênh mông ra ngoài đường. Sau đó, hai mẹ con được một cán bộ ở phường chở đến nhà người thân ở phường Thịnh Đán (TP.Thái Nguyên). Nữ Trung tá bộc bạch, khoảnh khắc bế em bé trên tay, chị Dung không khỏi xúc động vì ánh mắt ngây thơ của cháu. Bởi cũng là một người mẹ, chị thấu hiểu cảm giác lo lắng của bà mẹ trẻ vừa sinh con đã phải sống giữa bốn bề nước lũ.

TP.Thái Nguyên chìm trong biển nước mênh mông. (Ảnh: VOV.VN)

Những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 3, tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to kèm giông, lốc. Mưa lớn từ thượng lưu sông Cầu tại tỉnh Bắc Kạn kết hợp với mưa lớn ở tỉnh Thái Nguyên khiến mực nước sông Cầu dâng cao đã khiến một số phường, xã trên địa bàn TP.Thái Nguyên ngập lụt nặng nề. Nhiều hộ gia đình đã bị cô lập bởi nước lũ.

Trên báo Thanh Niên thông tin, đến khoảng 13 giờ 30 phút chiều 10/9, nước lũ đang rút song nhiều khu vực tại TP.Thái Nguyễn vẫn chìm sâu trong nước có nơi ngập sâu đến hơn 2m.

