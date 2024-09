Những hình ảnh khiến nhiều người rơi nước mắt giữa cơn lũ kỷ lục ở Thái Nguyên: Dưới vành mũ cối chở che "tương lai Tổ quốc"

Your browser does not support the video tag.

Clip: Những hình ảnh xúc động trong ngập lụt tại Thái Nguyên

Mới đây, trên báo điện tử VTV online đã đăng tải đoạn video ghi lại những hình ảnh xúc động trong trận ngập lụt kinh hoàng tại Thái Nguyên đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 3 Yagi, nhiều tỉnh thành tại miền Bắc đã xảy ra tình trạng mưa lũ nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Đặc biệt tại Thái Nguyên, nhiều nơi trên địa bàn đã hoàn toàn chìm trong nước biển nước. Đây là trận lũ lớn nhất trong suốt 23 năm qua tại Thái Nguyên.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng được huy động đưa người dân, đặc biệt là người già, trẻ em ra khỏi vùng nước lũ an toàn.

Hình ảnh em nhỏ được đặt trong chiếc chậu tắm nhỏ được nhẹ nhàng trao cho các cán bộ chiến sĩ, ngoan ngoãn và an toàn dưới vành chiếc mũ cối; những cụ già được cõng khỏi chiếc xuồng phao giữa dòng nước cuồn cuộn; những sợi dây dài để người dân bám dần di chuyển khỏi vùng nước ngập sâu... được ghi lại đã khiến nhiều người không khỏi cảm động.

Những hình ảnh được ghi lại khiến nhiều người thấy ấm lòng (Ảnh: VTV)

Những người chiến sĩ ấy, chính là người sẵn sàng bước vào giữa cơn giông lớn, giữa vùng ngập sâu, cùng người dân bước qua cơn nguy khó.

Dưới đoạn video, đã có rất nhiều bình luận xúc động được để lại:

"Xem mà cảm động và thương đồng bào mình quá. Đối mặt với thiên tai khắc nghiệt, mạng người là quý giá nhất. Thật biết ơn các cán bộ chiến sỹ công an, các chú bộ đội, những người hùng trong thời bình. Cầu mong tất cả bình an"

"Nhìn hình ảnh các chiến sĩ vừa nhẹ nhàng nâng em nhỏ, lại lấy mũ che chắn rồi dỗ em mà rưng rưng nước mắt. Dưới vành mũ cối chở che tương lai tổ quốc. Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều"

Với tinh thần quyết liệt và khẩn trương, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động hơn 4.000 lượt cán bộ, chiến sỹ; 1.035 phương tiện tuần tra, cứu hộ, chở quân; 100 xuồng máy, xuồng cao su và trên 500 áo phao, phao cứu sinh, thuốc men để sơ tán, di dời người dân.

Tính đến 16h ngày 09/9/2024, lực lượng Công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức di dời 2.364 hộ, với khoảng 10.000 người (trong đó có nhiều người già, trẻ em) đến nơi tránh trú an toàn.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, CỨU HỘ CỨU NẠN TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ Số điện thoại đường dây nóng phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tỉnh Thái Nguyên: 02083737113. UBND huyện Đồng Hỷ: 0979705747 UBND TP. Phổ Yên: 0915210808 UBND huyện Phú Bình: 0915548858 UBND huyện Phú Lương: 0989864002 UBND huyện Võ Nhai: 0914748858 UBND TP. Sông Công:0912700905 UBND huyện Định Hóa: 0912708957 UBND TP. Thái Nguyên: 0974228333 UBND huyện Đại Từ: 0977904777

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: thanhnienviet.vn