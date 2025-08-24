Bộ Y tế, Nội vụ, Công Thương bị 'điểm tên' vì chưa đáp ứng việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục

Người dân làm các thủ tục hành chính - Ảnh: Q.ĐỊNH

Theo công điện, đến nay đã có 10 bộ, cơ quan đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án. Trong đó, Thủ tướng đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.315 thủ tục hành chính và cắt giảm 872 điều kiện kinh doanh của các bộ ngành liên quan.

Điểm tên các bộ chưa đáp ứng cắt giảm, bãi bỏ thủ tục

Dự kiến trong năm 2025 sẽ bãi bỏ 488 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 2.675 thủ tục (chiếm tỉ lệ 74,86% tổng số thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh) và cắt giảm 2.028 trên tổng số 7.806 điều kiện kinh doanh (đạt tỉ lệ 26%).

Từ ngày 1-7 đến ngày 23-8, tổng số hồ sơ tiếp nhận của 34 tỉnh, thành phố là 6,5 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó cấp xã 4,8 triệu hồ sơ thủ tục (tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2024).

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế được chỉ ra. Trong đó, hai bộ Y tế, Nội vụ chưa trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục theo đúng yêu cầu; hai bộ Công Thương, Y tế dự kiến không đạt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh.

Hệ thống thông tin của một số bộ (như hộ tịch; đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh, hợp tác xã; công bố thông tin thức ăn chăn nuôi,...) vẫn chưa kịp thời hoàn thành nâng cấp, đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Một số Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành vẫn còn chậm được hoàn thành, đưa vào vận hành hoặc chưa đáp ứng dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của một số địa phương đã được nâng cấp nhưng chưa toàn diện, đầy đủ, thiếu ổn định; chưa kịp thời điều chỉnh quy trình nội bộ thủ tục trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, dẫn đến việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa được thông suốt, hiệu quả.

Việc bố trí cán bộ, công chức của một số cơ quan còn chưa bảo đảm đầy đủ, đáp ứng được đúng chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm. Việc bố trí nhân sự còn thiếu đồng đều giữa các Trung tâm Phục vụ hành chính công, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.

Cơ sở vật chất kỹ thuật ở một số địa phương còn thiếu, chậm cấp chữ ký số chuyên dùng công vụ nên không bảo đảm điều kiện làm việc. Số lượng thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại một số địa phương còn thấp; một số nơi chưa được trang bị máy tính hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người dân.

Bố trí cán bộ, công chức đầy đủ đáp ứng yêu cầu thủ tục hành chính

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu hai bộ Y tế, Nội vụ khẩn trương hoàn thành việc xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chậm nhất ngày 31-8 trình Thủ tướng.

Các bộ Khoa học và Công nghệ; Ngoại giao và Ngân hàng Nhà nước khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh. Bộ Công Thương đảm bảo cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh trong năm 2025.

Các bộ ngành địa phương tập trung rà soát, khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập của các Hệ thống thông tin dùng chung; hệ thống phần mềm tích hợp, kết nối đầy đủ, liên tục theo thời gian thực, đảm bảo triển khai không phụ thuộc vào địa giới hành chính, không gián đoạn.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Lãnh đạo các tỉnh rà soát, bố trí cán bộ, công chức đầy đủ, đáp ứng đúng chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm để triển khai thực hiện đảm bảo thông suốt, hiệu quả. Thực hiện các thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ các hệ thống của các tỉnh trước sáp nhập, đảm bảo đầy đủ, chính xác, nguyên trạng dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bố trí đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất.

