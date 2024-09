Nước đã ngập toàn thành phố Tuyên Quang

Your browser does not support the video tag.

Thời điểm sáng 11/9, nước lũ đã ngập toàn thành phố Tuyên Quang. Trước đó, từ chiều tối ngày 10/9, hoạt động di chuyển tại thành phố Tuyên Quang đã hoàn toàn phải dừng lại do nước lũ tăng nhanh và ngập vào toàn bộ các khu vực đường đi.

Trong khi đó, diễn biến thời tiết hết sức phức tạp, mưa to kéo dài trên diện rộng cùng thủy điện Tuyên Quang xả lũ khiến lũ trên hệ thống sông, suối vẫn tiếp tục lên.

Theo thông tin từ UBND thành phố Tuyên Quang, nhiều xã, phường... nhà dân đều đã bị ngập. Lúc này, hầu hết các gia đình đều đã phải chuyển lên sinh hoạt tại khu vực tầng 2-3 do nước lên nhanh hoặc phải di chuyển đi xa để tránh lũ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn khiến mực nước trên các sông dâng cao.

Cũng theo Báo cáo của Đài Khí tượng và Thủy văn, mực nước sông Lô đoạn qua thành phố Tuyên Quang đã lên trên mức báo động 3 (mức cực kỳ nguy hiểm).

Báo cáo của Đài Khí tượng và Thủy văn mới cập nhật cho biết, một thông tin tích cực đó là từ 6h sáng 11/9, mực nước đã đứng ở mức 27,72 m.

Theo cập nhật từ địa phương, các lực lượng đều triển khai kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, ven suối có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đá, chủ động di dời sơ tán dân đến nơi an toàn và không để người dân không có chỗ ở, thiếu đói khi phải di dời đến nơi an toàn.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa lớn kết hợp Thủy điện Tuyên Quang mở hết 8 cửa xả đáy đã khiến lũ trên sông Lô lên cao gây ngập úng tại nhiều khu vực.

Đợt mưa lần này diễn biến nhanh khiến lũ trên các sông Lô, sông Gâm đạt mức báo động 3.

Đảm bảo an toàn cao nhất về người, Quân đội, Công an, các địa phương đã huy động tối đa lực lượng đưa người dân ra khỏi khu vực bị ngập.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Tiếp tục tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Theo dự báo, mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp, các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai phương án giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đồng thời hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, tuyệt đối không để người dân thiếu đói; phòng trừ dịch bệnh; bảo đảm an toàn tại khu vực xung yếu, nơi nguy cơ xảy ra sạt lở.

Tác giả: Hải Chung - Đức Thắng

Nguồn tin: Báo Nhân dân