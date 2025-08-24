Bão số 5 giật cấp 17, cách Nghệ An khoảng 490km

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 110 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 490km, cách Hà Tĩnh khoảng 460km về phía Đông Đông Nam, cách bắc Quảng Trị khoảng 400km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất cấp 13-14 (134-166 km/h), giật cấp 17. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo diễn biến, đến 1h ngày 25/8, bão ở vị trí khoảng 17,9°N - 108,3°E (nam vịnh Bắc Bộ), cách Nghệ An 260km, Hà Tĩnh 230km, bắc Quảng Trị 180km. Gió cấp 13-14, giật 16.

Rủi ro do bão, cấp 3 (vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, biển nam Quảng Trị - Huế); cấp 4 (ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị).

Đến 13h ngày 25/8, vị trí bão ở khoảng 18,4°N - 106,0°E (ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị). Gió cấp 12-13, giật 15.

Trong đó, rủi ro do bão, cấp 3 (vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, biển nam Quảng Trị - Huế); cấp 4 (ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị, đất liền Thanh Hóa - bắc Quảng Trị).

Đến 13h ngày 26/8 vị trí bão ở khoảng 18,9°N - 102,4°E (trung Lào) và suy yếu < cấp 6.

Rủi ro do bão, cấp 3 (vịnh Bắc Bộ, biển nam Quảng Trị - Huế); cấp 4 (ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị, đất liền Thanh Hóa - bắc Quảng Trị).

Ngoài ra, trên đất liền, từ đêm 24/8 tại Thanh Hóa - Quảng Trị gió cấp 8-10, gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15. Quảng Ninh - Ninh Bình gió cấp 6-8, giật cấp 9.

