Xuân Yêu Thương lần thứ VIII trao 10 căn nhà tình nghĩa và lan tỏa hơi ấm đến xã Minh Hợp

Không dừng lại ở một sân chơi thể thao đơn thuần, mùa giải năm nay tiếp tục khẳng định sứ mệnh thiện nguyện bền bỉ khi kết nối thành công các nguồn lực xã hội, trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cùng hàng trăm suất quà Tết cho đồng bào nghèo xã Minh Hợp (huyện Quỳ Hợp cũ).

"Xuân Yêu Thương" là hoạt động thường niên được Công ty CP Truyền thông 24h Online và Trang tin Nghệ An 24h khởi xướng và duy trì suốt 8 năm qua. Với vai trò là đơn vị tổ chức và điều phối, Ban Tổ chức (BTC) giải đã trở thành "chiếc cầu nối" uy tín, gắn kết các doanh nghiệp, mạnh thường quân và những người yêu thể thao cùng hướng về cộng đồng.

Năm nay, điểm đến của chương trình là xã Minh Hợp – địa phương vừa trải qua quá trình sáp nhập từ các xã Hạ Sơn, Văn Lợi và Minh Hợp cũ. Đây là địa bàn miền núi rộng lớn với hơn 40% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Thổ), đời sống người dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt là nhu cầu bức thiết về nhà ở kiên cố.

Hiện tại xã Minh Hợp có 5.013 hộ, trong đó hộ nghèo là 444 hộ chiếm 8,85%; hộ cận nghèo là 501 hộ chiếm 9,99%

Thấu hiểu thực trạng đó, BTC "Xuân Yêu Thương" mùa 8 đã nỗ lực kêu gọi, vận động và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đơn vị, nhà tài trợ, các doanh nghiệp tham gia giải đấu để trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo tại Minh Hợp. Bên cạnh đó, chương trình còn phối hợp với Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao hàng trăm suất quà Tết, đảm bảo người dân khó khăn có một mùa xuân ấm áp, đủ đầy.

Sự chung tay của BTC Giải bóng đá Xuân Yêu Thương và Ủy ban MTTQ cùng các mạnh thường quân không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. Những ngôi nhà đại đoàn kết được dựng lên sẽ thay thế cho những mái tranh dột nát, giúp người nghèo an tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Có mặt tại buổi lễ và trực tiếp đón nhận những tình cảm từ chương trình, ông Đinh Viết Hà – Chủ tịch UBND xã Minh Hợp không giấu được sự xúc động.

Ông Trương Thiết Hùng – Bí thư Đảng ủy xã Minh Hợp và ông Đinh Viết Hà – Chủ tịch UBND xã Minh Hợp, đại diện đơn vị thụ hưởng nhận các món quà của các đơn vị ủng hộ

"Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Hợp, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Ban Tổ chức giải, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng các mạnh thường quân. Đối với một xã miền núi còn nhiều khó khăn như Minh Hợp, việc tiếp nhận hỗ trợ 10 căn nhà tình nghĩa là một món quà vô giá, mang ý nghĩa nhân văn lâu dài. Sự hỗ trợ này chính là động lực mạnh mẽ để địa phương và các hộ dân nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống và từng bước hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ để các công trình sớm được hoàn thiện, bàn giao đúng đối tượng, đúng mục đích." Ông Hà chia sẻ:

Bất chấp thời tiết mưa lạnh, lễ khai mạc vẫn diễn ra trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, chính quyền địa phương và đông đảo nhà tài trợ. Ông Lê Văn Giáp – Trưởng BTC nhấn mạnh tinh thần vượt khó và sự hiện diện đông đủ của cộng đồng chính là minh chứng sống động cho giá trị bền vững mà giải đã xây dựng suốt 8 năm qua.

Một số hình ảnh ấn tượng trong 2 trận thi đấu sáng nay



Về chuyên môn, 4 đội bóng đã cống hiến những trận cầu kịch tính và cống hiến: FC Fujiland thắng sát nút FC BV Tâm thần Nghệ An 3-2; FC Thang máy Việt Hàn vượt qua FC BV Hoàn Mỹ Vinh với tỷ số 6-4. Hai đội thắng sẽ bước vào trận chung kết tranh Cúp vàng vào chiều cùng ngày.

