Khởi động năm mới, nữ TikToker có màn vũ đạo cực quyến rũ

Nhiều người không ngần ngại để lại những lời khen ngợi, từ ngoại hình, thần thái cho đến nguồn năng lượng tích cực mà Thou mang lại. Không ít ý kiến cho rằng, xem video của cô nàng luôn mang lại cảm giác vui vẻ, thoải mái và đầy hứng khởi.