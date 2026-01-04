Va chạm xe tải, 2 thanh niên đi xe máy thương vong

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 8 giờ ngày 4-1, trên tuyến đường ĐH265, đoạn qua xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong. Ảnh: MXH

Thời điểm trên, theo thông tin ban đầu, xe máy chở 2 nam thanh niên di chuyển trên tuyến ĐH265, khi lưu thông đến đoạn qua địa phận xã Tân Châu (xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu cũ), đã va chạm với ô tô tải.

Cú va chạm mạnh khiến anh Đ.Q.T. (SN 2008, trú xã Tân Châu) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu, người còn lại tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

